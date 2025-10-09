قبل التسجيل: دليلك الكامل لتعليم الطفولة المبكرة في دبي

يشهد قطاع تعليم الطفولة المبكرة في دبي ازدهاراً كبيراً. ومع تزايد أعداد العائلات التي تختار تربية أطفالها هنا، تتوسع حضانات ومراكز ما قبل المدرسة في المدينة بسرعة لتلبية الطلب.

بالنسبة للآباء، هذا يعني خيارات أكثر من أي وقت مضى، ولكنه يعني أيضاً ضرورة فهم ما يجعل المركز فعالاً حقاً، بدءاً من منهجه ومعلميه وصولاً إلى بيئة التعلم العامة.

في العام الدراسي 2024-2025، سجلت مراكز الطفولة المبكرة الخاصة (ECCs) في دبي 29,634 طفلاً في 312 مركزاً، مرتفعة من 274 مركزاً في العام الماضي، مع افتتاح 38 مركزاً جديداً.

قالت الدكتورة آمنة المعزمي، الرئيس التنفيذي لقطاع النمو والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA): "يلعب التعليم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة دوراً حيوياً في إعداد الأطفال للمدرسة وللحياة. يُظهر النمو المطرد في التسجيل جنباً إلى جنب مع النمو المتسارع للمراكز أن ضغوط السعة قد خفت بعد أن بلغت ذروتها في العام الأكاديمي 2023-2024، مما يضمن خياراً ووصولاً أكبر للعائلات".

وفي الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى أن السنوات المبكرة - من الحمل حتى سن الثامنة - هي الفترة التي يتطور فيها دماغ الطفل بأسرع ما يمكن، حيث يكتمل 90% من نمو الدماغ بحلول سن الخامسة. وتُرسي هذه السنوات التكوينية الأساس لثقة الطفل ومهاراته الاجتماعية وتعلمه مدى الحياة.

1. لماذا التركيز على الطفولة المبكرة؟

تُرسي السنوات الأولى أساس تعلم الطفل، وصحته العاطفية، ونجاحه المستقبلي.

تُسلط الأبحاث الضوء على ما يلي:

يمكن لـ 30 دقيقة فقط من التفاعل الهادف يومياً أن تعزز بشكل كبير الأداء الأكاديمي والرفاهية العاطفية.

التغذية السليمة خلال الألف يوم الأولى ضرورية لنمو صحي للدماغ والجسم.

اللعب يُعزز الإبداع والثقة ومهارات حل المشكلات.

قالت كارا سمال، مديرة مركز رافلز للطفولة المبكرة في لايكس: "أعتقد أن الكثير من الآباء يدركون مدى أهمية تلك السنوات المبكرة. الأمر لا يتعلق فقط بإبقاء الأطفال مشغولين، بل بمساعدتهم على بناء الثقة والاستقلالية والمهارات الاجتماعية من سن مبكرة جداً. هناك أيضاً وعي أكبر بكثير الآن بفوائد التعليم المبكر عالي الجودة، ومع نمو دبي بهذه السرعة، ترغب العائلات حقاً في منح أطفالها أفضل بداية ممكنة".