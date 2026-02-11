قبل الاعتماد العالمي.. "صحة دبي" تمنح الأمل لمرضى الحالات النادرة

يجري برنامج طموح من قبل صحة دبي تجارب على علاجات قيد البحث لأمراض نادرة، بعضها لا توجد له علاجات معدلة للمرض معتمدة تنظيمياً بعد.

في وقت يضطر فيه المرضى الذين يعانون من حالات قد تكون مميتة إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على علاجات جديدة معتمدة، تقدم المبادرة وصولاً مبكراً إلى علاجات واعدة من خلال تجارب سريرية تخضع لمراقبة دقيقة.

يقدم البرنامج، الذي يقوده الدكتور الشافعي محمد، مكتب التجارب السريرية في صحة دبي، الأمل للعديد من العائلات، خاصة تلك التي لديها أطفال يعانون من اضطرابات وراثية نادرة. بالنسبة لهم، قد يعني هذا الفرق بين سنوات من عدم اليقين وفرصة جديدة للحياة.

“نحن ندرس علاجات جديدة لحالات معقدة مثل السرطان والأمراض النادرة واضطرابات التمثيل الغذائي والحالات التنكسية العصبية،” قال الدكتور الشافعي. كان يتحدث إلى الخليج تايمز على هامش معرض الصحة العالمي (WHX) الذي بدأ في مركز دبي للمعارض (DEC) يوم الاثنين.