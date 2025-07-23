"قبطانة إماراتية تطلق منصة تعزز التكافؤ الوظيفي في قطاع الملاحة للجميع

من جانبها، قالت حصة الملاّك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري، إن المنصة تمثل خطوة حيوية لدعم الكفاءات الوطنية وتوطين الفرص في قطاع بحري يُعدّ من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

وأوضحت الملاّك أن القطاع لا يقتصر على الموانئ والسفن، بل يشمل تصنيع السفن وصيانتها، والخدمات اللوجستية، والرعاية الطبية وغيرها. وأضافت: "البحّارة يواجهون صعوبة في العثور على فرص عمل، ويعتمدون غالبًا على المعارف الشخصية. نحن بحاجة لمنصة تجمع الفرص وتربطها بالباحثين عن العمل".

كما أشارت إلى أن "الفجيرة" تُعدّ الثالثة عالميًا في عدد السفن التي تخدمها، مؤكدة أهمية الموقع البحري لدولة الإمارات ودعت المجتمع للمشاركة في هذا القطاع واستكشاف فرصه، مشددة على أن هذا المجال يستحق الاستثمار والاهتمام بالتوطين.

"نطمح لقيادة القطاع الملاحي"

تحدثت صحيفة الخليج تايمز إلى عدد من الطالبات في أكاديمية الشارقة للنقل البحري، حيث أكّدن أن الانخراط في هذا المجال لم يكن خيارًا تقليديًا، بل قرارًا وطنيًا لإثبات قدرة المرأة الإماراتية على التفوق في ميادين كان يهيمن عليها الرجال.

وقالت مهرة محمد سالم، طالبة متخصصة في اللوجستيات المينائية، إن هذا التخصص يشمل إدارة البضائع والسفن وجميع العمليات المرتبطة بالموانئ، مشبهًا ذلك بما يجري في المطارات من تسلّم وتسليم الأمتعة. وأضافت: "اخترت هذا المجال لأنه نادر، ونطمح إلى إثبات أن المرأة الإماراتية قادرة على التميز في مختلف القطاعات. وقد وجدنا دعمًا كبيرًا من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي".

ورغم الدعم الكبير، أشارت مهرة إلى بعض التحديات، مثل بُعد المسافة بين المنزل ومكان الدراسة، وصعوبة التواصل مع الأسرة أثناء التدريب في البحر. وقالت: "نعيش تجربة الحياة على متن السفن، نتعلم الطبخ، ونعتمد على أنفسنا. وبمجرد أن اشتكينا من نوعية الطعام على السفن، استجاب الشيخ سلطان بسرعة وتم تحسين الوضع".