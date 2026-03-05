قبضة رقابية مشددة على دراجات التوصيل في دبي لتعزيز السلامة العامة

كما شدد الرمسي على أن التنظيم لا يتوقف عند سلامة المعدات فحسب، بل يمتد ليشمل سلوك القيادة من حيث الالتزام بالمسارات المخصصة والطرق التي لا تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، مع التقيد التام بالوقوف في الأماكن المعتمدة فقط. وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها التوعوية بالتوازي مع الدوريات الميدانية، من خلال إطلاع شركات التوصيل على المستجدات التنظيمية والتعاميم القانونية، لضمان استدامة هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، والحفاظ على التميز العمراني الذي تتسم به دبي كوجهة عالمية رائدة.