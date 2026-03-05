قبضة رقابية مشددة على دراجات التوصيل في دبي لتعزيز السلامة العامة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى صون المظهر الحضاري لإمارة دبي وترسيخ معايير الأمان المروري، نفذت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي سلسلة من الحملات التفتيشية المشتركة والمكثفة على قطاع النقل التجاري، مع التركيز بشكل خاص على خدمات التوصيل عبر الدراجات. وقد تركزت هذه الجولات الرقابية في أكثر المناطق حيوية ونشاطاً في الإمارة، شملت المراقبات ودبي مارينا وواحة دبي للسيليكون ووسط مدينة دبي، حيث أسفرت العمليات الميدانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن حجز أكثر من 390 دراجة لم تلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا النشاط الحيوي.
وأكد سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن قطاع التوصيل بالدراجات يشهد طفرة اقتصادية متلاحقة تجعله من الركائز الأساسية في سوق العمل المحلي، وهو ما يتطلب في المقابل رقابة ميدانية صارمة تضمن أعلى مستويات الامتثال لاشتراطات السلامة. وأوضح الرمسي أن الفرق التفتيشية تدقق بشكل تفصيلي في الجوانب الفنية للدراجات، مثل كفاءة المكابح الأمامية والخلفية وتوافر الإضاءة البيضاء الأمامية والعواكس الحمراء وجرس التنبيه، إلى جانب التأكد من التزام السائقين بمتطلبات الترخيص والزي الرسمي ومعدات الحماية الشخصية التي تشمل الخوذة والسترة العاكسة وواقيات الركبة والمرفق.
كما شدد الرمسي على أن التنظيم لا يتوقف عند سلامة المعدات فحسب، بل يمتد ليشمل سلوك القيادة من حيث الالتزام بالمسارات المخصصة والطرق التي لا تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة، مع التقيد التام بالوقوف في الأماكن المعتمدة فقط. وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها التوعوية بالتوازي مع الدوريات الميدانية، من خلال إطلاع شركات التوصيل على المستجدات التنظيمية والتعاميم القانونية، لضمان استدامة هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، والحفاظ على التميز العمراني الذي تتسم به دبي كوجهة عالمية رائدة.