قبة النصر ..سوق الشريعة.. الذيد تجمع بين الروحانيات والإفطار التقليدي في ساعة ونصف

إذا كنت تخطط لرحلة رمضانية قصيرة بالسيارة في نهاية هذا الأسبوع، فإن الذيد تستحق الاهتمام. في حوالي 1.5 ساعة من دبي، يمكنك الجمع بين الصلاة والتراث والطعام التقليدي في أمسية واحدة مريحة. مع سوق الشريعة الذي افتتح حديثًا ومسجد النصر الحديث ذي القبة الزجاجية، تقدم المدينة الآن خطة إفطار بسيطة ولكنها متكاملة.

إليك كيف يمكن أن تتكشف الأمسية.

توجه بالسيارة إلى الذيد بعد الظهر وصلِّ العصر في مسجد النصر. يشتهر المسجد الذي افتتح حديثًا بقبته الزجاجية الكبيرة التي تسمح للضوء الطبيعي بالدخول إلى قاعة الصلاة. يبدو المكان مفتوحًا وغير مزدحم، خاصة في وقت متأخر بعد الظهر عندما يبدأ المصلون في التجمع.

بعد صلاة العصر، يمكنك التوجه إلى قلعة الذيد أو المواقع التراثية القريبة. القلعة تبعد مسافة قصيرة بالسيارة وتقدم لمحة عن ماضي المنطقة. الأجواء هادئة، مما يسهل التجول دون عجلة.