قبة النصر ..سوق الشريعة.. الذيد تجمع بين الروحانيات والإفطار التقليدي في ساعة ونصف

إذا كنت تخطط لرحلة رمضانية قصيرة بالسيارة في نهاية هذا الأسبوع، فإن الذيد تستحق الاهتمام. في حوالي 1.5 ساعة من دبي، يمكنك الجمع بين الصلاة والتراث والطعام التقليدي في أمسية واحدة مريحة. مع سوق الشريعة الذي افتتح حديثًا ومسجد النصر الحديث ذي القبة الزجاجية، تقدم المدينة الآن خطة إفطار بسيطة ولكنها متكاملة.
إليك كيف يمكن أن تتكشف الأمسية.
توجه بالسيارة إلى الذيد بعد الظهر وصلِّ العصر في مسجد النصر. يشتهر المسجد الذي افتتح حديثًا بقبته الزجاجية الكبيرة التي تسمح للضوء الطبيعي بالدخول إلى قاعة الصلاة. يبدو المكان مفتوحًا وغير مزدحم، خاصة في وقت متأخر بعد الظهر عندما يبدأ المصلون في التجمع.
بعد صلاة العصر، يمكنك التوجه إلى قلعة الذيد أو المواقع التراثية القريبة. القلعة تبعد مسافة قصيرة بالسيارة وتقدم لمحة عن ماضي المنطقة. الأجواء هادئة، مما يسهل التجول دون عجلة.
مع اقتراب غروب الشمس، يعود الكثيرون إلى المسجد لصلاة المغرب. ركن السيارات سهل ومنظم. عندما زرت في اليوم الثاني من رمضان، كان المسجد نشطًا ولكنه لم يكن مزدحمًا.
من المسجد، يبعد سوق الشريعة حوالي خمس دقائق بالسيارة.
في اللحظة التي تدخل فيها السوق، يتغير المزاج. تمتد الممرات الطويلة أمامك، محاطة بالأقواس والأعمدة السميكة. الجدران ذات اللون الرملي، والأرضيات الحجرية، والأبواب الخشبية الثقيلة المزينة بمسامير معدنية تمنح السوق طابعًا من زمن قديم.
إنه لا يشبه مركزًا تجاريًا حديثًا. بدلاً من ذلك، يبدو وكأنك تدخل سوقًا تقليديًا تم ترميمه بعناية، من النوع الذي تتخيله في المدن التجارية الإماراتية القديمة.
يضم السوق حوالي 34 متجرًا. يمكن للزوار تصفح متاجر الجلابيات والعبايات، ومحلات العود والبخور، والمقاهي، ومحلات البقالة التي تشبه البقالات القديمة في الأحياء.
في المنتصف توجد ساحة مفتوحة. تم ترتيب المقاهي ذات الطابع المجالس بجلوس تقليدي، مما يسمح للعائلات والأصدقاء بالجلوس معًا. يتنقل الأطفال بين المتاجر بينما ينخرط الكبار في محادثات حول الشاي.
ولكن خلال شهر رمضان، يكمن الجانب الأبرز في الطعام.
تقوم العديد من الأسر الإماراتية بإعداد الأطباق في المنزل وإحضارها إلى السوق لبيعها. وهذا يخلق تجربة إفطار مختلفة، تشعر بأنها شخصية ومجتمعية.
يُقدم الهريس الطازج في حصص غالبًا ما تنفد بسرعة. تُعد اللقيمات المغمورة بشراب التمر على دفعات. يُصنع خبز الرقاق في الموقع. تتوفر أصناف تقليدية أخرى بكميات محدودة، مما يضفي على المساء شعورًا بالترقب.
قال أحمد، زائر من الشارقة، إنه جاء مع عائلته بعد سماعه عن السوق الجديد. “أردنا شيئًا مختلفًا عن إفطار المركز التجاري المعتاد. هذا يبدو أكثر محلية،” قال وهو يحمل صناديق الطعام الجاهز.
وصفه زائر آخر بأنه نزهة متوازنة. “إنه هادئ. يمكنك الصلاة والتجول وتناول الطعام في مكان واحد. إنه بسيط.”
عندما وصلت بعد صلاة المغرب، كانت العائلات تشتري الطعام، وتجلس في الساحة وتتحرك عبر الممرات. كان السوق حيويًا ولكنه لم يكن مزدحمًا بشكل مفرط.
ما يميز الذيد الآن هو هذا المزيج. في أمسية واحدة، يمكنك الصلاة في مسجد افتتح حديثًا بقبة رائعة، واستكشاف حصن تاريخي، والتجول في سوق على الطراز التراثي الذي يبدو متجذرًا في التقاليد.
لا توجد شاشات صاخبة أو قاعات طعام مزدحمة. بدلاً من ذلك، توجد أقواس وأبواب خشبية وحركة مستمرة للعائلات التي تستعد للإفطار.
للمقيمين الذين يتطلعون إلى تجنب المراكز التجارية المزدحمة في رمضان هذا العام، تقدم رحلة إفطار برية إلى الذيد شيئًا مختلفًا، بيئة تشعر بأنها أقرب إلى الماضي، دون مغادرة راحة الحاضر.
