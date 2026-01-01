قانون المعاملات المدنية الإماراتي يخفض سن الرشد إلى 18 عاماً

حدث القانون الأحكام التي تحكم عقود البيع، بما في ذلك تنظيم أوضح للبيع بالعينة وبالنموذج، وحماية الأشخاص ناقصي الأهلية في حالات الغبن الفاحش في مبيعات العقارات، وتعزيز القواعد التي تحكم العيوب الخفية. ويمنح المشترون خيار رفض البضاعة، أو قبولها مع تخفيض السعر، أو السماح للبائع بتقديم بديل خالٍ من العيوب. وقد تم تمديد فترة التقادم للمطالبات المتعلقة بالعيوب الخفية من ستة أشهر إلى سنة واحدة من التسليم، ما لم يتم الاتفاق على ضمان أطول.