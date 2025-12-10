قانون إماراتي يجرّم تداول المنتجات البيطرية غير الآمنة

ولأول مرة في دولة الإمارات، يسمح المرسوم بقانون بإعارة أو نقل السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والمواد الحاملة بين الشركات المصنعة أو المتعاقدة، شريطة الالتزام بشروط تنظيمية صارمة.

كما يعزز القانون النظام الوطني لليقظة الدوائية (Pharmacovigilance)، مما يضمن الاستخدام الآمن للمنتجات الطبية البيطرية وتقليل التفاعلات العكسية. ويدعم الاستثمار والابتكار في الصناعة الطبية البيطرية من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وحديثة.

تتضمن الضمانات الإضافية حظر تداول أو الاتجار أو تخزين المنتجات الطبية البيطرية المقلدة أو المعيبة أو منتهية الصلاحية. ويفرض القانون ضوابط صارمة على الوصف والصرْف، ولا يسمح بإدخال تعديلات على الوصفة البيطرية إلا من قِبل الأطباء البيطريين المؤهلين والمرخصين.

كما يضع القانون أحكاماً شاملة تحكم المواد المحظورة والمقيدة. فهو يحظر تصنيع واستيراد وتصدير المواد البيطرية المحظورة، ويحدد المناطق المحددة التي يمكن فيها التعامل مع المواد المقيدة، ويفوّض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للأدوية بمنح استثناءات مبررة.