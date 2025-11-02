قانونياً.. شراء العقارات في الإمارات دون دفعة أولى غير مسموح بالتمويل البنكي

ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا النوع من العروض مقبولاً إذا كان من طرف مطور عقاري يقدم خطة سداد مباشرة للمشترين المحتملين، بحيث يدفع المشتري الأقساط مباشرة إلى المطور من دون تمويل بنكي. ويُعرف هذا الترتيب باسم "خطة السداد الميسر" أو "تمويل المطور"، وغالباً ما يُستخدم في مبيعات العقارات على المخطط، ولا يُعد قرضاً بنكياً، وبالتالي فهو لا يخضع للوائح المصرف المركزي الخاصة بالرهن العقاري.