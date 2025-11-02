قادة التكنولوجيا يحذرون من فجوة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها الاقتصادية

حذر براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، قائلاً: "يبلغ سكان العالم 8.1 مليار نسمة، لكن 700 مليون لا يملكون كهرباء". وأضاف: "إذا أضفنا الذين لا يملكون إنترنت، يصبح عدد الذين لا يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي 2.6 مليار. وإذا أضفنا الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية، يصبح الرقم 3.9 مليار — أي ما يقارب نصف سكان العالم لا يستطيعون الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أو استخدامه".