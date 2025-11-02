قادة التكنولوجيا يحذرون من فجوة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها الاقتصادية

الذكاء الاصطناعي يغير الإنتاجية العالمية، لكن ما يقرب من نصف سكان العالم لا يستطيعون استخدامه بسبب نقص الكهرباء أو الإنترنت أو المهارات الرقمية.
حذر براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، قائلاً: "يبلغ سكان العالم 8.1 مليار نسمة، لكن 700 مليون لا يملكون كهرباء". وأضاف: "إذا أضفنا الذين لا يملكون إنترنت، يصبح عدد الذين لا يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي 2.6 مليار. وإذا أضفنا الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية، يصبح الرقم 3.9 مليار — أي ما يقارب نصف سكان العالم لا يستطيعون الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أو استخدامه".
وصف سميث هذا بأنه "أهم فجوة رقمية في عصرنا"، وقال إن انتشار الذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ بالبنية التحتية الأساسية. "لا يمكننا تعميم الذكاء الاصطناعي حتى يكون الجميع متصلين".
وأضاف أن دولة الإمارات تعد نموذجًا عالميًا لتبني الذكاء الاصطناعي بسرعة ومسؤولية. "نحن في العاصمة العالمية حاليًا لتبني الذكاء الاصطناعي. الإمارات تتصدر العالم بمعدل تبني للفرد يقارب 59 بالمائة. وتأتي سنغافورة في المرتبة الثانية". أظهرت بيانات مايكروسوفت العالمية أن الإمارات تتفوق على العديد من الدول المتقدمة في استخدام الذكاء الاصطناعي، بفضل استثمارات الحكومة المبكرة في المهارات الرقمية والبنية التحتية.
وفي نفس الجلسة، حذر إيان بريمر، رئيس مجموعة يوراسيا، من أن الفوارق في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن قضية جيوسياسية. وقال: "الذكاء الاصطناعي له طابع جيوسياسي بطبيعته. إذا أردت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فهذا هو الرهان الذي يلعبه العالم. لكن السؤال هو — من يسيطر على الخوارزميات؟"
حث بريمر على تشكيل "تحالف من المستعدين" بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لضمان خدمة الذكاء الاصطناعي للبشرية بدلاً من تقسيمها.
وأشار إلى ضرورة وجود حوكمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي، وأكد أن الأمر لا يمكن أن يكون منافسة بين الصين والولايات المتحدة فقط. "تحتاج إلى تحالف مستعد للدفاع عن هذا النوع من الحوكمة". وأشار المتحدثون إلى دور الإمارات كدور توازني ونموذجي للشمول. وأضاف بريمر: "الإمارات ستكون جزءًا من هذا الأمر".
سيحدد مستقبل الذكاء الاصطناعي قدرة الطاقة، وليس قدرة الحوسبة، وفقًا لبنغ شياو، الرئيس التنفيذي لشركة جي42، الذي حذر من أن قدرة العالم على توسيع الذكاء الاصطناعي "مقيدة" بسبب محدودية إمدادات الطاقة. وأضاف: "في النهاية، ستصبح تكلفة الذكاء تكلفة الطاقة. وهذا هو العامل الأهم في انتشار الذكاء الاصطناعي".
وأشار إلى أن حتى الاقتصادات المتقدمة تواجه هذا التحدي. وقال: "في الولايات المتحدة، أصبحت الطاقة العقبة الكبرى لإطلاق قوة الذكاء الاصطناعي".
وأضاف أن شركة جي42 تبني قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تصل إلى خمسة جيجاوات في أبوظبي — كافية لتلبية الطلب الإقليمي والعالمي على الذكاء الاصطناعي. "نحن نستثمر بكثافة في الحوسبة عالية الأداء المدعومة بالطاقة النظيفة. الإمارات تمتلك الأساس الصحيح لجعل الذكاء الاصطناعي متاحًا على نطاق واسع".
قال شياو إن البنية التحتية ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة ستحدد الدول التي يمكنها قيادة تطوير وتصدير الذكاء الاصطناعي. "الدول التي لديها طاقة وفيرة ومستدامة ستكون المفتاح لإنتاج الذكاء".
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعكس عقودًا من هجرة العقول العالمية من خلال تمكين المبدعين من تأسيس شركات ناشئة من بلدانهم الأصلية — لكنه سيحدث أيضًا اضطرابًا اقتصاديًا في المهن المكتبية، كما قالت بارونيس جونا شيلدز، المؤسسة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤولة.
قالت شيلدز إن الذكاء الاصطناعي يمثل "لحظة رفع حضاري" يمكن أن يوزع الفرص بشكل أكثر توزعًا. وأوضحت: "أفضل المواهب كانت تنتقل إلى وادي السيليكون، والآن يمكن لأفضل العقول البقاء في بلادهم وتأسيس شركات ناشئة محليًا". وأضافت أن الأمل الحقيقي في التكنولوجيا هو تمكين الأسواق النامية. "الذكاء الاصطناعي المسؤول يعني تمكين الجميع على قدم المساواة وتمكين الآخرين من التقدم والمشاركة في هذه الثورة".
ومع ذلك، حذر بريمر من أن الموجة القادمة من الاضطرابات ستؤثر على المهنيين الذين كانوا محميين سابقًا من الأتمتة "قريبًا جدًا في منطقتكم... إنها ذوو الدرجات المتقدمة والوظائف المكتبية والنساء وأطفالهم الذين سيتخرجون ولن يجدوا نفس الفرص".
وحذر من أن على الحكومات توقع هذا التحول قبل أن يتحول إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي. وقال: "سيتعين علينا الاستعداد لهذا الأمر قبل أن يتحول إلى الصدمة الشعبوية القادمة".
واتفق كل من شيلدز وبريمر على أن السياسات الاستباقية — مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات والاستثمار في التعليم — يمكن أن تحول هذه الاضطرابات إلى فرص بدلاً من خسائر.