قادة الإمارات يهنئون ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة العام الجديد 2026

بعث قادة دولة الإمارات برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد 2026، وذلك في وقت بدأت فيه بعض الدول حول العالم بالفعل في استقبال العام الجديد.
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بهذه المناسبة الاحتفالية إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الخير والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى رؤساء الدول.