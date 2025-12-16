قادة الإمارات يهنئون ملك البحرين باليوم الوطني

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهنئون ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني للبلاد يوم الثلاثاء، 16 ديسمبر.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في منشور على X: "تهانينا لأخي الملك حمد بن عيسى وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني لبلادهم. في هذه المناسبة الخاصة، نحتفل بروابط الصداقة الدائمة بين الإمارات والبحرين ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا لتعزيز التقدم والازدهار المستمر لأمتينا وشعبينا والمنطقة."
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من جانبه: "نقدم تهانينا لأخينا الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب مملكة البحرين بمناسبة الاحتفال بيومهم الوطني المجيد. ندعو الله أن يديم الأمن والسلامة والازدهار للبحرين، وأن يمنح شعبها التقدم والازدهار المستمر."
"ستظل البحرين دائمًا القلب والعين — محبة دائمة ومصير مشترك، إن شاء الله."
تنضم الإمارات إلى مملكة البحرين في الاحتفال بيومها الوطني، مما يبرز الروابط الأخوية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وشعبيهما. تستضيف الإمارات سلسلة من الفعاليات والعروض الخاصة، مما يعكس احتفال القيادة والشعب المشترك مع البحرين.
وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس وزراء البحرين، أن جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ستغلق يومي الثلاثاء، 16 ديسمبر، والأربعاء، 17 ديسمبر، 2025.
أعلنت الملاحظة الرسمية عن الاحتفال باليوم الوطني ويوم تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وينطبق ذلك على جميع الوكالات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات في جميع أنحاء المملكة.