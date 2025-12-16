قادة الإمارات يهنئون ملك البحرين باليوم الوطني

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهنئون ملك البحرين بمناسبة اليوم الوطني للبلاد يوم الثلاثاء، 16 ديسمبر.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في منشور على X: "تهانينا لأخي الملك حمد بن عيسى وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني لبلادهم. في هذه المناسبة الخاصة، نحتفل بروابط الصداقة الدائمة بين الإمارات والبحرين ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا لتعزيز التقدم والازدهار المستمر لأمتينا وشعبينا والمنطقة."