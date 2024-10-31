قادة الإمارات يهنئون الهند بعيد ديوالي السعيد

يصادف مهرجان الأضواء هذا العام اليوم الخميس 31 أكتوبر، حيث يرمز إلى انتصار النور على الظلام، وقد زيّن المُحتفلون شرفات المباني في مختلف أنحاء البلاد بأضواء ملونة، كما أبدع البعض في صنع "رانجولي"، وهو فن يُستخدم فيه المسحوق الملون أو الزهور، ويوضع أمام أبواب منازلهم للترحيب بإله الثروة.