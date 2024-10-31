قادة الإمارات يهنئون الهند بعيد ديوالي السعيد
حرص قادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مشاركة الجميع فرحة عيد ديوالي، حيث قدّموا أطيب التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكل من يحتفل بهذه المناسبة.
ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تغريدة باللغات الهندية والإنجليزية والعربية، قال فيها: "أهنئ المحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في كل مكان وأتمنى لهم ولشعوب العالم كافة السعادة والأمن والسلام".
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجميع بمناسبة عيد ديوالي.
وقال: "أطيب التهاني لجميع المحتفلين بعيد ديوالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. أتمنى أن يجلب مهرجان الأضواء الفرح والسلام والأمان لكم ولأحبائكم. دع النور في قلوبكم يرشدكم نحو الانسجام والرحمة والتفاهم المشترك. عيد ديوالي سعيد!"
يصادف مهرجان الأضواء هذا العام اليوم الخميس 31 أكتوبر، حيث يرمز إلى انتصار النور على الظلام، وقد زيّن المُحتفلون شرفات المباني في مختلف أنحاء البلاد بأضواء ملونة، كما أبدع البعض في صنع "رانجولي"، وهو فن يُستخدم فيه المسحوق الملون أو الزهور، ويوضع أمام أبواب منازلهم للترحيب بإله الثروة.