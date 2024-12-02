قادة الإمارات يهنئون الشعب في عيد الوطن ويستذكرون مسيرة الاتحاد
توجه قادة الإمارات، اليوم الاثنين، بكلمات مفعمة بالفخر والاعتزاز إلى المقيمين على أرض الدولة، بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين، مستذكرين فيها سيرة الآباء المؤسسين ومسيرتهم العطرة.
وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد، داعياً الله أن يكون عاماً مباركاً.
وغرد عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "في عيد اتحادنا المجيد … نحمد الله على نعمة هذا الوطن العزيز".
وأضاف: "نستذكر المؤسسين.. نحتفي بإنجازات المسيرة .. نهنىء شعب الاتحاد .. نجدد الولاء لرئيس الاتحاد والعهد بالحفاظ على مكتسبات الاتحاد .. ونشحذ همم الأبناء لبذل الأرواح للحفاظ على مستقبل هذا الاتحاد .."
ويُظهر مقطع فيديو مرفق بالتغريدة، لقطات أرشيفية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الأب المؤسس لدولة الإمارات، وهو يتحدث عن اتحاد الدولة.
إليكم الفيديو الذي شاركه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:
وقال سموه: "كل عام وشعب الإمارات بخير .. كل عام وشعبنا إلى خير .. كل عام وشعبنا في أمن وأمان وازدهار واستقرار .."
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في الذكرى الـ 53 لقيام دولتنا العزيزة، نستذكر بكل معاني الفخر مسيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والآباء المؤسسين، الذين أقاموا الاتحاد ورسخوا القواعد المتينة لهذا الصرح المبارك".
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "في هذا اليوم، نجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بالعمل المخلص دوماً وأبداً للحفاظ على راية الاتحاد خفاقةً في ميادين الريادة لنصنع مستقبلاً مشرقاً لأجيال الإمارات القادمة".
شاهد الفيديو الذي شاركه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في هذه المناسبة:
وأردف قائلاً: "وبهذه المناسبة الغالية، نبارك لرئيس دولتنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهم حكام الإمارات وشعبنا العزيز".
وفي وقت سابق، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد بعث برسالة خطية صادقة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة بمناسبة اليوم الوطني.
وكانت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني قد أعلنت الشهر الماضي اعتماد اسم "عيد الاتحاد" اسماً رسمياً لهذه المناسبة الوطنية.
وقالت اللجنة أن "الاحتفال الرسمي سيقام هذا العام في أحضان مدينة العين، وسط طبيعتها الخلابة التي يفخر بها كل إماراتي. ويمكن للمواطنين متابعة فعاليات "عيد الاتحاد" يوم الثاني من ديسمبر مباشرة عبر القنوات التلفزيونية المحلية، وفي دور السينما، وفي الأماكن العامة المختارة."