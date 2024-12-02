قادة الإمارات يهنئون الشعب في عيد الوطن ويستذكرون مسيرة الاتحاد

وقالت اللجنة أن "الاحتفال الرسمي سيقام هذا العام في أحضان مدينة العين، وسط طبيعتها الخلابة التي يفخر بها كل إماراتي. ويمكن للمواطنين متابعة فعاليات "عيد الاتحاد" يوم الثاني من ديسمبر مباشرة عبر القنوات التلفزيونية المحلية، وفي دور السينما، وفي الأماكن العامة المختارة."