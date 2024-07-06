قادة الإمارات يقدمون التهاني بالعام الهجري الجديد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شعب الإمارات والشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وكتب سموه، على منصة «إكس» : «أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد».

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الله تعالى أن «يجعله عام خير وبركة وسلام في بلادنا والمنطقة والعالم أجمع».

وبدوره هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد.

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "عام هجري جديد وسعيد.. نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد.. أعاده الله بالخير والسلام والاستقرار".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "الهجرة النبوية الشريفة تمثل للمسلمين رمزاً للبدء.. رمزاً للحركة وعدم التوقف.. تمثل الهجرة رمزاً للتضحية والأمل والبذل".

وختم سموه بالدعاء قائلا "وفقنا الله جميعاً في هذا العام الهجري الجديد للعمل لمنفعة البلاد والعباد".

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الإمارات قيادة وحكومة وشعباً والمسلمين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «أهنئ دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً والمسلمين في العالم كافة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد».

ودعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الله تعالى «أن يكون عام خير وسلام ونماء على دولتنا الحبيبة والعالم أجمع».

كما توجه سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إلى X ليتمنى للجميع "عاماً جديداً سعيدًا".وأضاف "نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم بقدوم العام الهجري الجديد.. ونسأل الله أن يعيده على بلادنا وعلى كافة الشعوب العربية والإسلامية باليمن والخير والرخاء".

كما تمنى سموالشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "يديم على قيادة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية الأمن والأمان والسلام". والرخاء، وكل عام وأنتم بخير".وأضاف أن هذا العام هو "عام هجري جديد نحتفل فيه بقيمنا وحضارتنا الإسلامية، ورسالة خير البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام، التي أصبحت منارة للرحمة والهدى" للعالمين".