الإمارات
قادة الإمارات يعزون ملك تايلاند في ضحايا الفيضانات
أدت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في تايلاند إلى مقتل 22 شخصاً
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الملك "ماها فاجيرالونجكورن" ملك مملكة تايلاند، في ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى ملك تايلاند.
يُشار إلى أن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في تايلاند أدت في الأيام الأخيرة إلى مقتل 22 شخصاً.
وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في بيان إن 19 آخرين أصيبوا وتأثر أكثر من 30 ألف أسرة في 13 مقاطعة خلال الأيام العشرة الماضية.