قادة الإمارات يعزون بوتين في ضحايا الطائرة الروسية

أعرب صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا تحطم الطائرة في تيندا بإقليم أمور.

تحطمت طائرة ركاب تقل 49 شخصا في منطقة أمور في أقصى شرق روسيا في 24 يوليو. وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 49 شخصا لقوا حتفهم.

وقال حاكم المنطقة فاسيلي أورلوف على تيليجرام إن الطائرة، وهي من طراز أنتونوف 24 ذات المحركين والتي تشغلها شركة أنجارا للطيران، كانت متجهة إلى بلدة تيندا من مدينة بلاغوفيشتشينسك عندما اختفت من على شاشة الرادار.