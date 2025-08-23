قادة الإمارات يعزون الملك السعودي بوفاة والدة الأمير فهد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة والدة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخة فاطمة بنت مبارك. الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود.