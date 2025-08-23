قادة الإمارات يعزون الملك السعودي بوفاة والدة الأمير فهد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة والدة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخة فاطمة بنت مبارك. الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعازيهما إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ببرقية تعزية مماثلة.