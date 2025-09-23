القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين وولي عهده باليوم الوطني الـ 95

بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة العربية السعودية، اجتمع قادة الإمارات العربية المتحدة لتهنئة قيادة الدولة الشقيقة
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة.
بالإضافة إلى إرسال برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رسالة تهنئة لقيادة المملكة العربية السعودية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بسموه ، وقال بكلمات مؤثرة: نبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولأخي سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق يومهم الوطني الـ95 أعاده الله عليهم بالخير والبركة . تجمعنا الأخوّة والمحبة .. والفرحة بأيامهم المجيدة.. نسأل الله أن يديم عز المملكة ومجدها.. ويحفظ استقرارها ويديم ازدهارها.
تستعد المملكة للاحتفال المهيب الذي يتضمن عروض جوية مذهلة، وعروض بحرية، وألعاب نارية ساحرة، ترضي السكان والزوار على حد سواء.
تتولى الهيئة العامة للترفيه، برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ، تنظيم هذا البرنامج الرائع، الذي سيقام في جميع المناطق. تحت شعار "فخرنا في طبيعتنا"، ستتزين المدن بعروض للطائرات البهلوانية التي تزين السماء بألوان زاهية، في حين ستقام عروض بحرية تضم فرقاطات وزوارق دورية في البحار.
كما سترافق العروض موكب بري ضخم يستعرض المركبات العسكرية والمعدات وفرقة الموسيقى العسكرية، ما يجمع بين العرض العسكري والفخر الوطني.