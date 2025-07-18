في يوم تاريخي... أبناء الإمارات يسترجعون ذكريات الكفاح وحياة ما قبل الاتحاد

وقال الدكتور الخوري لصحيفة الخليج تايمز : "لم تكن الرعاية الصحية موجودة حتى أواخر الستينيات"، مسلطًا الضوء على التحديات الأساسية التي واجهها السكان في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

همسات الوحدة

ولكن حتى في تلك الأوقات العصيبة، بدأت همسات رؤية عظيمة تسري. سمع الدكتور الخوري لأول مرة عن فكرة الاتحاد، ليس عبر القنوات الرسمية، بل عبر الشبكات غير الرسمية التي تربط المجتمعات ببعضها.

وقال "سمعت ذلك من أقاربي وأيضا من أساتذتي البريطانيين عندما كنت أدرس في مركز التدريب البري التابع لشركة أدنوك والذي كان يسمى آنذاك مركز أدنوك للموانئ".

وكان مفهوم الوحدة محل مناقشة في التجمعات العائلية والمؤسسات التعليمية، مما يشير إلى أن الفكرة استحوذت على خيال الناس في مختلف مجالات المجتمع.

كان المدربون البريطانيون للدكتور الخوري في مركز التدريب مُشجعين للغاية بشأن آفاق الاتحاد. وعندما كان صغيرًا، كان الدكتور الخوري يستفسر عن مزايا هذا الترتيب، فكانوا يُجيبون باستمرار بأن "الاتحاد هو الاستقرار والتقدم".

جيد لنا جميعا

أشرق يوم 18 يوليو 1971 كأي يوم آخر في أبوظبي، حيث وجد الدكتور الخوري نفسه يتابع أحداث التاريخ. لكن الخبر الذي وصله في ذلك اليوم لم يُغير حياته فحسب، بل مسار منطقة بأكملها.

وقال الدكتور الخوري: "لقد كنت في غاية السعادة والسرور لأن أحد أقاربي كان يقول إن هذا الاتحاد مفيد لنا جميعاً".

كانت الاحتفالات حميمة وصادقة، نابعة من ترابط المجتمعات. وأضاف: "أتذكر فرحة الأقارب وتبادلهم التهاني، وكنا نحن الأطفال نحاكيهم ونتبادل التهاني".

التحولات الفورية

كانت التغييرات التي تلت الاتحاد فورية وعميقة. بالنسبة للدكتور الخوري ولعدد لا يُحصى من الآخرين، كانت حرية التنقل من أبرز الفوائد الملموسة التي تحققت في البداية.

وأضاف "تمكنا من السفر إلى إمارات أخرى دون أن يتم تفتيشنا من قبل الشرطة للتأكد من هويتنا أو جواز سفرنا".

كما أتاح الاتحاد فرصًا جديدة في قطاع النفط والغاز المزدهر. وتابع الدكتور الخوري: "أتذكر أن مواطنين من إمارات أخرى تمكنوا من الانضمام إلى شركات النفط والغاز بسهولة أكبر"، مؤكدًا: "تسارعت وتيرة تطوير البنية التحتية. بنينا مدارس ورعاية صحية أفضل في جميع أنحاء الإمارات".

أمة موحدة

ولعل التغيير الأهم الذي أحدثه الدكتور الخوري هو الشعور بالانتماء الذي ولّده الاتحاد. قال: "كان لدينا أقارب من إمارات أخرى، وكنا نقول إننا الآن أمة واحدة".

اليوم، بينما يستذكر الدكتور الخوري رحلة الإمارات العربية المتحدة من تلك الأيام الصعبة في خمسينيات القرن الماضي إلى ما أصبحت عليه اليوم من دولة مزدهرة، تبدو مشاعره جلية. قال عندما سُئل عن مشاعره تجاه التحول الذي شهدته الإمارات: "فخور جدًا".

الأخبار المنقولة

بالنسبة لسكان آخرين، مثل حسن سالم، البالغ من العمر 65 عامًا، لم يصلهم خبر الوحدة إلا بعد أشهر من توقيع العهد في 18 يوليو/تموز. يقول: "سمعنا بالأمر في 2 ديسمبر/كانون الأول، لكننا علمنا أن الشيوخ اجتمعوا في اجتماع مهم. لم يُعلن عن ذلك رسميًا عبر الإذاعة أو التلفزيون".

كان حسن طالبًا في المدرسة آنذاك، وكان عمره آنذاك إحدى عشرة عامًا فقط، لكنه أدرك أهمية هذه اللحظة التاريخية. قال إنه وزملاءه في المدرسة كانوا متحمسين للغاية لفكرة قيام دولة جديدة، دولة ستوحد الإمارات الست (انضمت إليها إمارة رأس الخيمة السابعة بعد عام).