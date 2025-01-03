في يوم الجلوس: محمد بن راشد يكرم الشيخة هند رفيقة دربه وسنده

قبل تسعة عشر عاماً، وفي الرابع من يناير/كانون الثاني 2006، أصبح سموه حاكماً لدبي. ولكن بالنسبة لهذا الزعيم المتواضع، فإن الرابع من يناير/كانون الثاني لا يتعلق به وحده.