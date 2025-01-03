في يوم الجلوس: محمد بن راشد يكرم الشيخة هند رفيقة دربه وسنده
في لفتة مليئة بالمحبة والوفاء، خصص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم الجلوس لهذا العام لزوجته سموالشيخة هند بنت مكتوم، التي وصفها بأنها "رفيقة دربي"، "وعوني وسندي" "وظهري في هذه الحياة" ..
قبل تسعة عشر عاماً، وفي الرابع من يناير/كانون الثاني 2006، أصبح سموه حاكماً لدبي. ولكن بالنسبة لهذا الزعيم المتواضع، فإن الرابع من يناير/كانون الثاني لا يتعلق به وحده.
وفي هذا العام، يحتفل بهذا اليوم الخاص من خلال تكريم زوجته - "رفيقته وسنده في الحياة" و"أم الشيوخ".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن سموالشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير .. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي .. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي".
وأبدى الشيخ محمد امتنانه الشديد لزوجته، ودعا الله أن "يديم بينهما المحبة".
كتب "أمنيتي الأكبر يا هند .. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي .. ونبضها .. وفرحتها".
قصيدة صادقة من القلب
اشتهر حاكم دبي بحبه للشعر، وشارك بقصيدة مؤثرة للشيخة هند.
وجاء في القصيدة: " إنت مثل ما انت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي، يا حلمي الأول وقلبي وبعدي"
واختتم الشيخ محمد رسالته "وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء .. الوفاء لرفيقة الدرب .. وسندنا في هذه الحياة .. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم".