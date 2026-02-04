في قمة الحكومات.. "نولاند" يروي معجزة "إيلون ماسك": من كرسي متحرك إلى التفوق الدراسي

شارك أمريكي مصاب بالشلل الرباعي، فقد كل الإحساس تحت كتفه، كيف ساعدته شريحة في دماغه على إعادة بناء حياته. أصبح "نولاند أربو" أول شخص يتلقى منتج زرع شريحة دماغية من شركة إيلون ماسك’ نيورالينك في عام 2024، ومنذ ذلك الحين تغيرت حياته بالكامل.
عندما مُنح نولان السيطرة الكاملة على الجهاز لأول مرة، قام بشيء صغير ولكنه ضخم: لعب لعبة فيديو لمدة ثماني ساعات متواصلة. “كان هذا شيئًا لم أتمكن من فعله لمدة ثماني سنوات وشيئًا افتقدته من قبل حادثي،” قال نولاند لخليج تايمز على هامش القمة العالمية للحكومات (WGS) يوم الثلاثاء. “كان الأمر ممتعًا للغاية. كانت هذه هي المرة الأولى التي أتمكن فيها من لعب لعبة كهذه منذ ثماني سنوات.”
كانت تلك مجرد البداية بالنسبة له. بدأ يستعيد حياته - وهو شيء لم يعتقد أبدًا أنه سيكون قادرًا على فعله بعد حادث سباحة أضر بحبله الشوكي قبل عشر سنوات وقيده بكرسي متحرك.
قال إن رحلته بدأت بمكالمة هاتفية من صديقه. “في أحد الأيام اتصل بي صديقي وقال، هل تريد زرع شريحة في دماغك،” تذكر. “لم يكن لدي شيء أفضل لأفعله. لذا، شرح لي ما هي Neuralink لأنني لم يكن لدي أي فكرة.”
بعد شهر، وعشر مقابلات، وفحص كامل للجسم وتحاليل دم شاملة، اجتاز جميع الاختبارات. بعد ثلاثة أشهر، كان يخضع لجراحة في الدماغ كجزء من دراسة Neuralink. كانت سرعة الأمر غير واقعية بالنسبة له.
منذ ذلك الحين، عاد إلى المدرسة وحتى بدأ العمل — فاتحًا أبوابًا كانت مغلقة أمامه سابقًا. “لم أعتقد أبدًا أنني'd سأتمكن من العودة إلى المدرسة أو العمل مرة أخرى،” اعترف. “حاولت العمل لسنوات عديدة بعد حادثي لكنني لم أكن مؤهلاً. كانت هناك العديد من العوائق، والعديد من العقبات التي كان عليّ تجاوزها. الآن، في هذا الفصل الدراسي الأخير، أكملت للتو أول فصل دراسي كامل لي في المدرسة مرة أخرى. درست 22 ساعة معتمدة، وحصلت على درجات A's مباشرة بمتوسط 4.0 GPA. هذه الأشياء لم أعتقد أبدًا أنني'd سأتمكن من فعلها.”
بدأ أيضًا بالسفر والتحدث والدعوة. هذه أول رحلة له إلى الإمارات العربية المتحدة. “زرت برج خليفة وصعدت إلى القمة. كان أمرًا لا يصدق،” قال. “الناس هنا رائعون وكانوا لطفاء للغاية. لذا فقد قضيت وقتًا ممتعًا حقًا.”
قال إنه على الرغم من التقدم التكنولوجي، هناك تحديات قادمة، بما في ذلك العقبات التنظيمية ومشاكل النمو التقني. لكنه’ متفائل. ويقول إن التكنولوجيا لا تزال في مهدها، والمستقبل مفتوح على مصراعيه.