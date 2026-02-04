في قمة الحكومات.. "نولاند" يروي معجزة "إيلون ماسك": من كرسي متحرك إلى التفوق الدراسي

كانت تلك مجرد البداية بالنسبة له. بدأ يستعيد حياته - وهو شيء لم يعتقد أبدًا أنه سيكون قادرًا على فعله بعد حادث سباحة أضر بحبله الشوكي قبل عشر سنوات وقيده بكرسي متحرك.

البداية

قال إن رحلته بدأت بمكالمة هاتفية من صديقه. “في أحد الأيام اتصل بي صديقي وقال، هل تريد زرع شريحة في دماغك،” تذكر. “لم يكن لدي شيء أفضل لأفعله. لذا، شرح لي ما هي Neuralink لأنني لم يكن لدي أي فكرة.”

بعد شهر، وعشر مقابلات، وفحص كامل للجسم وتحاليل دم شاملة، اجتاز جميع الاختبارات. بعد ثلاثة أشهر، كان يخضع لجراحة في الدماغ كجزء من دراسة Neuralink. كانت سرعة الأمر غير واقعية بالنسبة له.

منذ ذلك الحين، عاد إلى المدرسة وحتى بدأ العمل — فاتحًا أبوابًا كانت مغلقة أمامه سابقًا. “لم أعتقد أبدًا أنني'd سأتمكن من العودة إلى المدرسة أو العمل مرة أخرى،” اعترف. “حاولت العمل لسنوات عديدة بعد حادثي لكنني لم أكن مؤهلاً. كانت هناك العديد من العوائق، والعديد من العقبات التي كان عليّ تجاوزها. الآن، في هذا الفصل الدراسي الأخير، أكملت للتو أول فصل دراسي كامل لي في المدرسة مرة أخرى. درست 22 ساعة معتمدة، وحصلت على درجات A's مباشرة بمتوسط 4.0 GPA. هذه الأشياء لم أعتقد أبدًا أنني'd سأتمكن من فعلها.”