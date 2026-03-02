في قلب الناس".. محمد بن زايد وحمدان بن محمد يبعثان رسائل الطمأنينة من "دبي مول"

رغم التوترات الإقليمية، أظهر سكان دولة الإمارات هدوءاً لافتاً، حتى مع دوي صافرات الإنذار وتقارير اعتراض الصواريخ. وفي مساء الاثنين 2 مارس (اليوم الثالث للصراع الإقليمي)، تجلت هذه الثقة الهادئة بوضوح في تحركات قيادة الدولة.

فقد حظي زوار "دبي مول" مساء الاثنين بتجربة لا تُنسى، حين شاهدوا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وهما يتجولان بعفوية وبساطة في أرجاء المركز التجاري.

سار القائدان بابتسامات تعلو وجوههم، في مشهد يكسر التوقعات التقليدية؛ ففي الإمارات، لا ينعزل القادة خلف الأسوار، بل يتواجدون دائماً مع الناس. ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو للزيارة تحت عنوان دقيق: "قريبون من الناس.. وثابتون في القيادة".

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.