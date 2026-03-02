في قلب الناس".. محمد بن زايد وحمدان بن محمد يبعثان رسائل الطمأنينة من "دبي مول"

رغم التوترات الإقليمية، أظهر سكان دولة الإمارات هدوءاً لافتاً، حتى مع دوي صافرات الإنذار وتقارير اعتراض الصواريخ. وفي مساء الاثنين 2 مارس (اليوم الثالث للصراع الإقليمي)، تجلت هذه الثقة الهادئة بوضوح في تحركات قيادة الدولة.
فقد حظي زوار "دبي مول" مساء الاثنين بتجربة لا تُنسى، حين شاهدوا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وهما يتجولان بعفوية وبساطة في أرجاء المركز التجاري.
سار القائدان بابتسامات تعلو وجوههم، في مشهد يكسر التوقعات التقليدية؛ ففي الإمارات، لا ينعزل القادة خلف الأسوار، بل يتواجدون دائماً مع الناس. ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو للزيارة تحت عنوان دقيق: "قريبون من الناس.. وثابتون في القيادة".
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر يظهر رجلاً من الجنسية الغانية وهو يحيي صاحب السمو رئيس الدولة، حيث سأله سموه بابتسامة: "هل أنت سعيد؟"، فأجاب الرجل بالإيجاب، مؤكداً أنه يشعر بالأمان التام في دولة الإمارات.
وفي هذا السياق، لخصت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، المشهد قائلة: "القيادة الحقيقية تُلمس في لحظات عدم اليقين؛ فهي الحضور الذي يطمئن، والقرارات التي تجلب الوضوح، والإنسانية التي تحتضن الجميع".
وأضافت الأميري: "في الأوقات الصعبة، تذكرنا قيادتنا بأن الصمود يعني الاستمرار بثقة، والحفاظ على إيقاع الحياة، والثقة في قرارات حكومتنا. هذا المشهد يلهم القوة في العمل، والشجاعة في اتخاذ القرار، والرحمة في المنهج.. هذه هي روح الإمارات".