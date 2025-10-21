في طريقه إلى دبي والشارقة: "توك توك" كهربائي بالطاقة الشمسية قريباً في الإمارات

قريباً، قد تتجول في شوارع دبي أو الشارقة وتجد فجأة دراجة "توك توك" تمر مسرعة بجانبك. على الرغم من أنها لا تزال في طور الحصول على الموافقة الرسمية من هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، إلا أن شركة التوك توك الكهربائي التي تتخذ من الصين مقراً لها قد تجد قريباً سوقاً لها في الإمارات.

مركبات التوك توك، المعروفة أيضاً باسم "عربات الريكاشة الآلية" (auto rickshaws)، هي مركبات فريدة ذات ثلاث عجلات تنتشر عادةً في مصر وتايلاند والهند ودول آسيوية وأفريقية أخرى.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

شركة "جرين باور جي سي سي" (Green Power GCC) هي الشركة التي تحاول جلب مركبات التوك توك الكهربائية إلى الإمارات. وقال أحمد توصيف، المدير التنفيذي للمبيعات في الشركة، لصحيفة "الخليج تايمز" على هامش معرض "إيفولف للمستقبل المتحرك" الذي اختتم مؤخراً، إن هذه المركبات قد تستخدمها الفنادق والمنتجعات كوسيلة نقل، تشبه إلى حد كبير عربة الجولف. وقد عرضت الشركة أيضاً دراجات نارية كهربائية بالإضافة إلى التوك توك.

تعمل الشركة في العديد من البلدان المختلفة، مثل مصر والصين. وقال إن مائتي قطعة من الدراجات ثلاثية العجلات الشمسية الكهربائية شُحنت إلى مصر الأسبوع الماضي. وأشار توصيف إلى أن الشركة تلقت بالفعل مئات الاستفسارات من أشخاص أبدوا اهتماماً بالمركبة.