في رحابِ الإيمان.. محمد بن زايد بين المصلين في أول أيام عيد الفطر

شوهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بين المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير، حيث أدى صلاة الجمعة إلى جانب أفراد عائلته والمجتمع الأوسع.
في مقطع فيديو شاركته العائلة الحاكمة الإماراتية على إنستغرام، ظهرسموه مرتاحًا ومبتسمًا، يلوح بحرارة للناس وهو يسير في المسجد في أول أيام العيد.
بينما تتنقل الإمارات في خضم التوترات الإقليمية المتصاعدة، كانت هذه المشاهد بمثابة تذكير بأنه حتى في الأوقات الصعبة، تظل روح العيد - المتجذرة في الإيمان والوحدة والتآزر - قوية.
رؤية سموه بين الناس أكدت شعورًا بالاطمئنان، مما يعكس أمة تقف معًا.
في صباح يوم الجمعة الباكر، ومع احتفال الإمارات بعيد الفطر، استيقظ العديد من السكان على رسالة من سموه - ملاحظة بسيطة سرعان ما انتشرت عبر الهواتف في جميع أنحاء البلاد.
في وقت لا يزال فيه عدم اليقين يشكل الحياة اليومية في المنطقة، لامست الرسالة وترًا شخصيًا أكثر. لم تكن مجرد تحية رسمية، بل تذكير بالثبات والتآزر.
“عيد مبارك لكل من يعتبر الإمارات وطناً له. في هذا الوقت المبارك، نقف متحدين كمجتمع واحد. تظل أمتنا صامدة وقوية بفضل تفاني من يحموننا وتضامن شعبنا. بارك الله في الإمارات وملأ بيوتكم بالقوة والطمأنينة. محمد بن زايد،” جاء في رسالة الرئيس.
بالنسبة للكثيرين، عكست الرسالة موضوعًا مألوفًا في لحظات كهذه - طمأنة بأنه، على الرغم من التوترات، تظل البلاد راسخة في الوحدة.
في رسالة منفصلة شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، وسع سموه هذا الشعور ليشمل ما وراء الإمارات، مقدمًا تحياته للقادة والمقيمين والمسلمين حول العالم، معربًا عن ثقته بأن المنطقة ستتغلب على تحدياتها الحالية وتتجه نحو مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا.
“أتقدم بأحر التهاني لإخواني حكام الإمارات؛ وعائلتنا في الإمارات؛ والمسلمين حول العالم بمناسبة عيد الفطر. ونحن على ثقة بأن منطقتنا ستتجاوز تحدياتها الحالية وأن الإمارات، بقوتها ومرونتها وولاء ووحدة شعبها، ستواصل التقدم نحو مستقبل سلمي ومزدهر.”
