في ذكرى رحيل "حكيم العرب".. الإمارات تجدد عهد الوفاء لمسيرة العطاء

بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة قال فيها: "في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر الإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تسترشد دولتنا بقيمه في الرحمة والعزيمة والاهتمام بالإنسان، خاصة في الأوقات الصعبة".
وأضاف سموه: "إن رؤيته تذكرنا بأن الإنسانية والتضامن سيسودان دائماً".
من جانبه، أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمؤسس الدولة، مؤكداً أن الوطن يجدد "العزم والتصميم على إبقاء العمل الإنساني ركيزة أساسية في مسيرتنا وأولوياتنا وأهدافنا".
كما استذكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "الرجل الذي جعل من الرحمة نهج حياة، ومن العطاء رسالة"، وقال سموه: "إن روح الشيخ زايد تظل حية في قلوب جميع الإماراتيين، وفي كل يد تمتد بالخير للمحتاجين، وأضاف ستبقى دولة الإمارات رمزاً للخير والعطاء الإنساني".
يوم زايد للعمل الإنساني
لقد ترك مؤسس دولة الإمارات إرثاً من المساعدات الإنسانية، ساهم من خلاله في تطوير وازدهار العديد من الدول. وفي كل عام، وتحديداً في 19 رمضان، تحيي الدولة ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد، حيث تحتفي الأمة بكرمه وعطائه.
من المستشفيات إلى مدن بأكملها، قام الشيخ زايد بتمويل مشاريع حيوية؛ ففي الفترة من عام 1971 إلى عام 2004، قدمت دولة الإمارات تحت قيادته مساعدات بلغت قيمتها 90.5 مليار درهم، استفادت منها 117 دولة حول العالم.