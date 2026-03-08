في ذكرى رحيل "حكيم العرب".. الإمارات تجدد عهد الوفاء لمسيرة العطاء

بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة قال فيها: "في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر الإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تسترشد دولتنا بقيمه في الرحمة والعزيمة والاهتمام بالإنسان، خاصة في الأوقات الصعبة".