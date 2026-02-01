في بيان لـ 8 دول..الهجمات الإسرائيلية تعيق المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة

قال وزراء خارجية عدة دول عربية وآسيوية في بيان مشترك يوم الأحد، إن انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة تعيق الجهود المبذولة خلال المرحلة الثانية من خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني، وأشار البيان المشترك لوزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والأردن وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، إلى أن هذه التصرفات تخاطر بـ "تصعيد التوترات".
وذكر الوزراء أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأطراف الدولية "بشكل جماعي للمضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803"، فإن هذه الانتهاكات تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار.
كما حذر الوزراء من أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً مباشراً للعملية السياسية وللجهود المبذولة لتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً في قطاع غزة.
وشدد البيان على ضرورة أن تمارس جميع الأطراف "أقصى درجات ضبط النفس" خلال هذه الفترة الحرجة للحفاظ على وقف إطلاق النار. وأضاف أنه من الضروري الالتزام الكامل بالمرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام و"خلق ظروف مواتية للمضي نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار".
وحث الوزراء على ضرورة الدفع باتجاه "سلام عادل ودائم قائم على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم".