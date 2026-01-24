في اليوم العالمي: محمد بن زايد يؤكد أن التعليم يعزز هويتنا وقيمنا

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي للتعليم، تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن كيفية تمكين نموذج التعلم في البلاد للشباب.

مع بقاء التعليم "ركيزة أساسية للرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لدولة الإمارات"، تركز الدولة على تطوير نظام حديث يعزز "هويتنا وقيمنا"، كما قال سموه.