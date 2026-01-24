في اليوم العالمي: محمد بن زايد يؤكد أن التعليم يعزز هويتنا وقيمنا

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي للتعليم، تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن كيفية تمكين نموذج التعلم في البلاد للشباب.
مع بقاء التعليم "ركيزة أساسية للرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لدولة الإمارات"، تركز الدولة على تطوير نظام حديث يعزز "هويتنا وقيمنا"، كما قال سموه.
يعمل التعليم كأداة "لدعم أولويات التنمية الوطنية، ويدفع التقدم عبر المعرفة والتكنولوجيا والابتكار." وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن التعليم يساعد شباب البلاد ليكونوا "شركاء فاعلين" في التنمية عبر هذه القطاعات.
كما توجهت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم بدولة الإمارات’، إلى منصة X لـ "الاحتفال بالمعلمين والأسر والمتعلمين في جميع أنحاء الإمارات الذين يجعلون التعليم جهداً وطنياً مشتركاً."
وأكدت أن الدولة ملتزمة بتوفير تعليم "يزود كل متعلم بالمهارات العملية اللازمة للنجاح".
وأضافت الأميري: "من خلال العمل معاً، نعد الأشخاص من جميع الأعمار للمساهمة في اقتصاد إماراتي تنافسي، ودعم أولويات الأمة’، وتعزيز مكانة الإمارات’ العالمية، من أجل غد أكثر ازدهاراً للجميع."
