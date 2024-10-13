في الذاكرة..الإمارات تنضم إلى اتفاقات "أرتميس" لتعزز استكشاف الفضاء والسلام العالمي

وفي الوقت نفسه، وقعت جمهورية الدومينيكان في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام على اتفاقيات أرتميس، ليصل إجمالي عدد الدول الموقعة إلى 44 دولة. ويشمل ذلك 21 دولة من أوروبا، وثماني دول من آسيا، وست دول من أمريكا الجنوبية، وأربع دول من أمريكا الشمالية، وثلاث دول من إفريقيا، ودولتان من أوقيانوسيا. والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقيات في 14 يوليو/تموز 2022، لتصبح ثاني دولة في الشرق الأوسط والدولة العربية تفعل ذلك.