في الإمارات، الثقة لا تُعلن، بل تُعاش

بصفتي شخصًا قضى وقتًا طويلاً في العيش والعمل في أبوظبي ودبي، فقد أدركت شيئًا غير مرئي على الفور ولكنه محسوس بعمق بمجرد وجودك هنا.
في اللحظات التي تصبح فيها الحياة غير متوقعة، تظهر الوضوح ليس مما يقال، بل مما يُفعل. ليس مما يُعرض، بل مما يُختبر باستمرار على أرض الواقع.
بعد أن سافرت على نطاق واسع في أنحاء مختلفة من العالم، لاحظت أن العديد من الأماكن تعمل بشكل جيد في ظل الظروف المثالية. ومع ذلك، فإن عددًا أقل منها يظهر نفس المستوى من الهدوء والثبات والاستقرار عندما تتغير الظروف. وتبرز الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد.
مؤخرًا، اختبرت عائلتي هذا الأمر بطريقة شخصية للغاية. خضعت والدتي لعملية جراحية لاستبدال الركبة، مما تطلب الراحة والسهولة في الحركة اليومية أثناء التعافي. خلال تلك الفترة، عرض علينا صديق إماراتي من أبوظبي، دون تردد، مكانًا أكثر ملاءمة لتعافيها – بدافع الاهتمام برفاهيتها البحت.
ما برز لم يكن مجرد اللفتة، بل الغريزة وراءها. لم يكن هناك أي رسميات، لا تأخير، لا حسابات – فقط رعاية فورية وحقيقية. لقد شعرت بأنها أقل ضيافة وأكثر امتدادًا طبيعيًا للانتماء. تلك الغريزة، بطرق عديدة، تعكس طابعًا وطنيًا أوسع.
من الخارج، غالبًا ما تركز المناقشات حول الإمارات على الحجم – نموها السريع، بنيتها التحتية العالمية، تنوعها الاقتصادي وطموحها العالمي. هذه أمور لا يمكن إنكارها. وتواصل الدولة تحقيق الإنجازات في السياحة والتجارة والتنمية بوتيرة ملحوظة.
ولكن ما يتم تسليط الضوء عليه بشكل أقل – وما هو أكثر تحديدًا في النهاية – هو ما يختبره المرء بالعيش هنا.
هناك ثقة هادئة تسري تحت السطح. إنها ليست رد فعل؛ إنها ثابتة. تشعر بأنها متأصلة، وليست مفروضة. أقل شبهاً بالاستجابة للظروف وأكثر شبهاً بجزء من الحمض النووي غير المتزعزع للبلاد’.
إنها مرئية في الطريقة التي تستمر بها الأنظمة في العمل بسلاسة. وهي محسوسة في الحياة الطبيعية التي يمارس بها الناس حياتهم اليومية. ويتم تعزيزها من خلال قيادة تظل حاضرة، هادئة، ومتصلة بشكل وثيق بالحقائق على أرض الواقع.
نهج قيادة الإمارات’ الذي ليس بعيدًا أو رمزيًا، بل حاضرًا ومتاحًا ومشاركًا بنشاط.
ما هو الأكثر بروزًا ليس أي لحظة واحدة، بل استمرارية هذا الحضور بمرور الوقت.
هذا النوع من الاستقرار لا يُبنى بين عشية وضحاها. إنه نتيجة وضوح مستمر في اتخاذ القرار، واستمرارية مؤسسية، وأسلوب قيادي يعزز الثقة. ومع مرور الوقت، تتجذر هذه الثقة ليس فقط في الأنظمة، بل في كيفية إدراك الناس لبيئتهم.
تنعكس هذه الثقة في المجتمع نفسه.
يُجسّد الإماراتيون، على وجه الخصوص، هذا المبدأ بطريقة دقيقة وقوية في آن واحد. في تجربتي، هم لا يمثلون الدولة فحسب، بل يعززون قيمها من خلال التفاعلات اليومية. إن دفئهم وانفتاحهم واستعدادهم للمبادرة عند الحاجة يساهم في خلق بيئة تشعر بأنها آمنة ومتجذرة بطبيعتها.
بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون هنا، لا يوجد تساؤل مستمر حول المكان أو الاستقرار. بل على العكس، الشعور السائد هو اليقين الهادئ بأنك بالضبط حيث يجب أن تكون.
بعيداً عن الروايات والافتراضات الخارجية، فإن التجربة المعيشية هي التي تشكل الإدراك في نهاية المطاف. وفي الإمارات، غالباً ما تكون هذه التجربة تجربة طمأنينة واتساق وهدوء.
لقد بنت الإمارات شيئاً يتجاوز البنية التحتية والقوة الاقتصادية. لقد خلقت نظاماً بيئياً حيث تعمل القيادة والمجتمع والحياة اليومية بتناغم – بهدوء وكفاءة وبعمق يكشف عن نفسه بمرور الوقت.
إنه ليس صاخباً. ولا يحتاج إلى أن يكون كذلك.
لكنه لا يخطئه من هم هنا.
في الإمارات، لا تُعلن الثقة – بل تُعاش. وهذه هي الشخصية الهادئة والدائمة التي تظل ثابتة، بغض النظر عن اللحظة.
(برابهاف شارما هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة AlphaX Holding، وهي منصة استثمار عالمية مقرها الإمارات العربية المتحدة وتعمل في صفقات بمليارات الدولارات على مستوى العالم. الآراء المعبر عنها هي آراء الكاتب’ الخاصة)