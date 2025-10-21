في الإمارات أمطار غزيرة تحول الطرق إلى أنهار

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات سابقاً إنه ابتداءً من يوم الثلاثاء، ستؤدي السحب المتراكمة إلى تساقط الأمطار على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد. وأضاف أن نظام الضغط المنخفض، الذي يؤثر على الدولة منذ أسابيع، سيستمر في جلب الأمطار وانخفاض درجات الحرارة قبل بدء فصل الشتاء رسمياً بعدة أشهر.