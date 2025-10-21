في الإمارات أمطار غزيرة تحول الطرق إلى أنهار

واجهت الإمارات يوماً آخر من الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء، 21 أكتوبر. وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت هطولاً مطرياً متواصلاً حوّل الطرق الجبلية والأودية إلى أنهار جارفة.
من الصعب تصديق أن مياه الطين المتدفقة هذه هي في الواقع طرق مخصصة للسيارات، وليست أنهاراً تجري على مدار العام.
قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات سابقاً إنه ابتداءً من يوم الثلاثاء، ستؤدي السحب المتراكمة إلى تساقط الأمطار على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد. وأضاف أن نظام الضغط المنخفض، الذي يؤثر على الدولة منذ أسابيع، سيستمر في جلب الأمطار وانخفاض درجات الحرارة قبل بدء فصل الشتاء رسمياً بعدة أشهر.
وعندما تتساقط مياه الأمطار من فوق المنحدرات والصخور، يمكن أن تتجمع في برك صغيرة تفيض لاحقاً، مسببة ظهور شلالات مصغّرة. في مثل هذه الظروف، من الممكن أيضاً أن تحدث تساقطات صخرية.
وقد حذّرت الجهات المعنية في الإمارات، مراراً وتكراراً، السائقين والمشاة من التوجه إلى المناطق الجبلية خلال فترات الطقس غير المستقر، لأن ذلك قد يؤدي إلى أضرار مادية أو إصابات، بل وحتى إلى خسائر في الأرواح.