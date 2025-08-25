عينت حكومة رأس الخيمة فيليبا هاريسون رئيساً تنفيذياً جديداً لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
ستقود هاريسون، المديرة العامة السابقة لهيئة السياحة الأسترالية، المساعي الطموحة للإمارة لترسيخ مكانتها كـ"وجهة المستقبل". وتتمتع هاريسون بخبرة تمتد لعقود في مجال السياحة الدولية، شملت أستراليا وأسواقًا عالمية أخرى.
رحّب الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالتعيين قائلاً: "تُشكّل السياحة جوهر استراتيجية رأس الخيمة، فهي قطاعنا الأسرع نموًا، وقد حققنا إنجازاتٍ بارزة في فترة وجيزة. تتمتع السيدة هاريسون بخبرةٍ واسعةٍ في مجال المعرفة والقيادة، كان آخرها عملها مع هيئة السياحة الأسترالية، مما يمنحنا الثقة في قدرتها على مواءمة أهداف رأس الخيمة الطموحة وأهدافها الاستراتيجية في قطاع السياحة."
وتعليقًا على منصبها الجديد، قالت هاريسون: "يشرفني الانضمام في هذه المرحلة المهمة. لقد رسّخت رأس الخيمة مكانتها كقصة نجاح عالمية، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو في السنوات القادمة".
يأتي تعيينها في الوقت الذي تُعزز فيه رأس الخيمة مكانتها كواحدة من أسرع وجهات السياحة المستدامة نموًا في المنطقة. وقد استقبلت الإمارة عددًا قياسيًا من الزوار بلغ 650 ألف زائر في النصف الأول من عام 2025، وهي في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 3.5 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.