"فيليبا هاريسون" رئيساً تنفيذياً جديداً لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

يأتي تعيينها في الوقت الذي تُعزز فيه رأس الخيمة مكانتها كواحدة من أسرع وجهات السياحة المستدامة نموًا في المنطقة. وقد استقبلت الإمارة عددًا قياسيًا من الزوار بلغ 650 ألف زائر في النصف الأول من عام 2025، وهي في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 3.5 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.