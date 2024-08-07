"فيكتور أكسلسن" المتوج بالذهب: دبي كلمة السر

إذا كانت أحلامك تتخطى الحدود، فلا عجب في تألق "فيكتور أكسلسن" مؤخراً وصعوده قمة النجاح.

بكلماته الخاصة، كان حلمه الوحيد عندما كان في السابعة من عمره هو أن يبتسم على منصة التتويج الأولمبية وبيده ميدالية ذهبية.

لا عجب أن يبتسم أكسلسن ابتسامة عريضة في باريس يوم الاثنين بعد أن أصبح ثاني لاعب كرة ريشة في التاريخ يفوز بميداليات ذهبية أولمبية متتالية.