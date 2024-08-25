فيضانات عُمان تودي بحياة إماراتيين

وكان خالد المنصوري، لاعب كرة اليد الإماراتي السابق وبطل رمي الرمح، وسالم الجراف، المتحمس للرياضات المغامرة، شخصيتين معروفتين في مجتمعيهما. وأقيمت صلاة الجنازة عليهما في أبوظبي ورأس الخيمة بعد إعادة جثتيهما من سلطنة عمان.

ونفذت السلطات العمانية بالتعاون مع المواطنين عملية إنقاذ أسفرت عن انتشال أربعة متوفين ونقل أربعة آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج بإصابات تراوحت بين المتوسطة والحرجة.