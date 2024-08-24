فيضانات بنغلاديش تثير قلق الأقارب في الإمارات
يشعر المغتربون البنغاليون في الإمارات بالقلق والخوف على عائلاتهم في وطنهم حيث اجتاحت الفيضانات الموسمية منازلهم ومدنهم، مع قطع الاتصالات في معظم الأماكن.
وتسببت الكارثة التي قطعت الاتصال بحوالي ثلاثة ملايين شخص وأدت إلى وفاة 13 شخصاً على الأقل، في حالة من الذعر بين العائلات في بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة لأكرم، وهو مقيم في الشارقة ويبلغ من العمر 29 عاماً، كانت الأيام القليلة الماضية مليئة بالليالي التي لم ينم فيها أحد. وقال أكرم بصوت متحشرج من القلق: "خلال الأيام الثلاثة الماضية، لم أتمكن من الاتصال بأفراد عائلتي في الوطن. آخر ما سمعته منهم هو أن المطر يهطل بغزارة، وأن منسوب المياه يرتفع. منذ ذلك الحين، لم تعد المكالمات تصل. نحن ملتصقون بهواتفنا، نتصفح الأخبار، لكننا لا نعرف ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا".
وقال أكرم "الوضع في مدينتي كارثي. عندما قرأت الأخبار، علمت أن أحياء بأكملها غمرتها المياه، مما أجبر السكان على إخلاء منازلهم بكل ما يمكنهم حمله من ممتلكات".
كان أشرف مبارك، وهو من سكان ديرة ويبلغ من العمر 34 عاماً، يائساً في محاولة الاتصال بعائلته في "فيني"، وهي بلدة تضررت بشدة بسبب الفيضانات. وقال مبارك: "في مساء يوم 21 أغسطس/آب، أخبرتني والدتي أن المياه دخلت منزلنا وأنهم سيضطرون إلى الانتقال إلى الطابق العلوي. ولكن بحلول مساء يوم 23 أغسطس/آب، عندما حاولت الاتصال بهم مرة أخرى، كانت هواتفهم غير قابلة للوصول".
وتفاقم قلق مبارك وهو يحاول الاتصال بالأرقام مراراً وتكراراً، ولكن الصمت كان سيد الموقف. وقال: "حاولت الاتصال بكل من أعرفهم في فيني، ولكن لم يرد أحد. وأخيراً، تمكنت من الوصول إلى بائع بقالة بالقرب من منزلي. وأخبرني أن عائلتي في أمان، ولكن الحي بأكمله غمرته المياه، وأن الناس ينتقلون إلى أماكن أخرى دون أن يجدوا مكاناً يذهبون إليه. كما ذكر أن معظم الهواتف في البلدة جرفتها المياه، لذا فلا توجد وسيلة للبقاء على اتصال".
"ملتصق بـ "تكتوك وإنستغرام" للحصول على التحديثات"
بالنسبة للكثيرين، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة شريان حياة في غياب التغطية الإخبارية. كان ستار كريم، صاحب مطعم في عجمان يبلغ من العمر 42 عامًا، يتابع باستمرار تطبيق تيك توك وإنستغرام بحثًا عن أي علامات على الحياة في مسقط رأسه كوميلا.
"في مدينتي، لا تزال هناك بعض شبكات الهاتف المحمول، لكن معظم الهواتف دمرتها مياه الفيضانات"، قال كريم. "يقوم عدد قليل من السكان الذين لا يزالون لديهم هواتف تعمل بنشر مقاطع فيديو على تيكتوك وإنستغرام TikTok و Instagram لتوضيح الموقف لأولئك الذين في الخارج. حتى قنوات الأخبار لا تقدم معلومات محدثة. ليس لدي أي فكرة عن حالة عائلتي. أتمنى فقط أن يكونوا بصحة جيدة ".
"لا مساعدة"
وقال جاسم كبير، وهو مسؤول تنفيذي لإدارة المرافق في شركة عقارات في دبي، إن أسرته، مثل كثيرين آخرين، اضطرت إلى البحث عن ملجأ لدى أقارب بعد أن غمرت المياه منزلهم. وأضاف كبير: "نحن لا نحصل على أي مساعدة. لا يوجد طعام، والمياه التي لدينا غير صالحة للشرب. لقد دمر منزل عائلتي، وهم يقيمون حاليًا مع خالتي. هناك أكثر من 20 شخصًا مكدسين في منزل من غرفتي نوم. ومع انحسار المياه، لا أعرف ماذا سيفعلون. لم يتبق شيء".
لقد تركت الفيضانات الكارثية في بنغلاديش الملايين من الناس عالقين، ودمرت منازلهم وحياتهم. وبالنسبة للمغتربين البنغاليين في الإمارات العربية المتحدة، فإن عدم القدرة على الاتصال بأحبائهم حول الكارثة الطبيعية المدمرة إلى كابوس.