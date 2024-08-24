فيضانات بنغلاديش تثير قلق الأقارب في الإمارات

بالنسبة لأكرم، وهو مقيم في الشارقة ويبلغ من العمر 29 عاماً، كانت الأيام القليلة الماضية مليئة بالليالي التي لم ينم فيها أحد. وقال أكرم بصوت متحشرج من القلق: "خلال الأيام الثلاثة الماضية، لم أتمكن من الاتصال بأفراد عائلتي في الوطن. آخر ما سمعته منهم هو أن المطر يهطل بغزارة، وأن منسوب المياه يرتفع. منذ ذلك الحين، لم تعد المكالمات تصل. نحن ملتصقون بهواتفنا، نتصفح الأخبار، لكننا لا نعرف ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا".