فيضانات الهند تعيق عودة المقيمين: ساعات تأخير طويلة للوصول إلى المطار

مع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب الهند، يُعاني سكان الإمارات العربية المتحدة العائدون من عطلتهم الصيفية من الفيضانات وإغلاق الطرق وساعات التأخير الطويلة للوصول إلى المطار. وقد سيطر الذعر على العديد من العائلات مع إصدار إدارات المناطق تحذيرات قصوى، وتصريف المياه الفائضة من الخزانات، وإلغاء رحلات القطارات المحلية، وبقاء الطرق غارقة في مياه تصل إلى الركبة.
وقال عاصف شيخ، مشرف المبيعات المقيم في دبي والذي سافر عائدا من هونافارا، ولاية أوتارا كانادا في كارناتاكا: "بمجرد أن أعلنت السلطات أنه سيتم إطلاق المياه من خزان لينغاناماكي، عرفت أن الأمور قد تخرج عن السيطرة".
عادةً، يستغرق الوصول إلى مطار مانغلور حوالي ثلاث ساعات ونصف. هذه المرة استغرقت سبع ساعات. غادرتُ قبل يوم واحد فقط كي لا أفوت رحلتي، قال عاصف.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وصل إلى المطار قبل ثماني ساعات تقريبًا من موعد إقلاع رحلته إلى دبي، وقضى الليلة منتظرًا الصعود على متن طائرة إنديجو. وأضاف: "كانت الأمطار تهطل بغزارة أثناء رحلتي البرية. اضطررنا للقيادة ببطء وحذر شديدين. في بعض المدن، كانت الطرق مغلقة. أما في الوطن، فلا تزال الأمطار تهطل بغزارة".
لا نغادر عادةً مبكرًا، لكن هذه المرة لم يكن لدينا خيار آخر. فوات الرحلة يعني دفع مبلغ إضافي يتراوح بين 2000 و3000 درهم لشراء تذكرة جديدة، كما قال.
ليس المسافرون من جنوب الهند وحدهم من يعانون من ظروف صعبة، فالوضع في غرب الهند، وخاصةً ماهاراشترا، مثير للقلق أيضًا. فقد شهدت مومباي أمطارًا غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى تأخير عشرات الرحلات الجوية. وأصدرت السلطات تحذيرًا أحمر يومي الثلاثاء والأربعاء.
وفقًا لموقع Flight Radar 24، تأخرت أكثر من 150 رحلة مغادرة وحوالي 100 رحلة وصول يوم الثلاثاء وحده. أصدر المطار تنبيهًا على موقعه الإلكتروني يفيد بأنه يعمل، ويطلب من المسافرين الوصول مبكرًا والبقاء على اتصال بشركات الطيران.
أبهيشيك باتيل، مدير إنتاج في شركة أغذية بأبوظبي، غادر مسقط رأسه راتناجيري مع زوجته وأطفاله الثلاثة في حالة ذعر. قال: "عندما سمعنا أن الطرق تُغلق، وحتى القطارات المحلية تُلغى، قررنا الوصول إلى مومباي قبل يوم واحد".
أقمنا في فندق، لكن الوصول من الفندق إلى المطار استغرق قرابة أربع ساعات بسبب غرق الطرق بالمياه. كانت السيارات تتعطل على الطريق، والناس يدفعون سياراتهم.
تأخرت رحلته إلى أبوظبي ساعتين، وانتهى الأمر بالعائلة بقضاء حوالي عشر ساعات في المطار. "كان أطفالنا منهكين، لكننا وصلنا على الأقل. في مثل هذا الطقس، أي شيء وارد."
حتى سكان مومباي يجدون صعوبة في الوصول إلى المطار في الوقت المحدد. قالت كروثيكا ناير ، مسؤولة العلاقات العامة المقيمة في دومبيفلي والتي تعمل في دبي، إنها غادرت منزلها قبل عشر ساعات من موعد رحلتها على متن سبايس جيت إلى دبي. وأضافت: "توقفت القطارات المحلية، وغمرت المياه الطرق. استغرقت رحلتي إلى المطار، التي يبلغ طولها 45 كيلومترًا، ست ساعات".
وأضافت ناير: "لم أستطع تناول الكثير من الطعام أو الشراب في الطريق لأنني كنتُ تحت ضغطٍ شديدٍ من عدم وصولي إلى المطار". ورغم أن رحلتها تأخرت ساعةً واحدةً فقط، إلا أن ناير قالت إنه كان من أكثر أيام حياتها إرهاقًا. وأضافت: "كانت هذه من أصعب رحلات حياتي. ومن الدروس التي تعلمتها ألا أسافر إلى مومباي خلال موسم الرياح الموسمية".
ومع توقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة وإصدار تنبيهات حمراء، يقول المسافرون من الولايات الهندية المتضررة من الأمطار إنهم يغادرون منازلهم قبل 8 إلى 10 ساعات على الأقل لتجنب تفويت رحلاتهم العائدة إلى الإمارات العربية المتحدة.
الهند: تحويل 3 رحلات وتأخير 40 في مطار دلهي بسبب الأمطار الغزيرة الهند: إلغاء 9 رحلات وإغلاق المدارس بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت مومباي