فيضانات الهند تعيق عودة المقيمين: ساعات تأخير طويلة للوصول إلى المطار

مع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب الهند، يُعاني سكان الإمارات العربية المتحدة العائدون من عطلتهم الصيفية من الفيضانات وإغلاق الطرق وساعات التأخير الطويلة للوصول إلى المطار. وقد سيطر الذعر على العديد من العائلات مع إصدار إدارات المناطق تحذيرات قصوى، وتصريف المياه الفائضة من الخزانات، وإلغاء رحلات القطارات المحلية، وبقاء الطرق غارقة في مياه تصل إلى الركبة.

وقال عاصف شيخ، مشرف المبيعات المقيم في دبي والذي سافر عائدا من هونافارا، ولاية أوتارا كانادا في كارناتاكا: "بمجرد أن أعلنت السلطات أنه سيتم إطلاق المياه من خزان لينغاناماكي، عرفت أن الأمور قد تخرج عن السيطرة".

عادةً، يستغرق الوصول إلى مطار مانغلور حوالي ثلاث ساعات ونصف. هذه المرة استغرقت سبع ساعات. غادرتُ قبل يوم واحد فقط كي لا أفوت رحلتي، قال عاصف.

وصل إلى المطار قبل ثماني ساعات تقريبًا من موعد إقلاع رحلته إلى دبي، وقضى الليلة منتظرًا الصعود على متن طائرة إنديجو. وأضاف: "كانت الأمطار تهطل بغزارة أثناء رحلتي البرية. اضطررنا للقيادة ببطء وحذر شديدين. في بعض المدن، كانت الطرق مغلقة. أما في الوطن، فلا تزال الأمطار تهطل بغزارة".

لا نغادر عادةً مبكرًا، لكن هذه المرة لم يكن لدينا خيار آخر. فوات الرحلة يعني دفع مبلغ إضافي يتراوح بين 2000 و3000 درهم لشراء تذكرة جديدة، كما قال.