فيصل الهرمودي: من رفض العائلة إلى نجمة ميشلان

بعد أكثر من خمس سنوات قضاها في دراسة هندسة إدارة الخدمات اللوجستية، حقق الهرمودي أخيراً حلمه في عالم الطهي. تخرج من الكلية التقنية العليا، ثم التحق بمدرسة للطهي في دبي، ليبدأ بعدها رحلته المهنية. وفي غضون أشهر قليلة، أطلق مشروعاً لتقديم الطعام في المنازل، واشتهر كمدوّن طعام، ليُصبح في النهاية مالكاً لمقهى "ليتس آند أوش" (Lets and Oosh) ومطعم المأكولات البحرية "ريبا" (Ryba) في سوق الميناء.