"فيزا برايفت": بطاقة حصرية لأصحاب الثروات في الإمارات بمزايا استثنائية

ستكون متاحة أولاً في الإمارات قبل طرحه على نطاق أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي
الصورة: ملف

أطلقت فيزا منتجًا جديدًا لأصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة. يُسمى "فيزا برايفت"، ويتجاوز هذا المنتج خاصية الدفع بالبطاقات التقليدية، ليقدم مجموعة واسعة من المزايا للعملاء.

ستتوفر بطاقة Visa Private أولاً في الإمارات العربية المتحدة قبل تعميمها على نطاق أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقًا لشركة المدفوعات، ستوفر البطاقة للعملاء "امتيازات سفر وأسلوب حياة وتسوق مُختارة بعناية".

قال يوري توبونوف، نائب الرئيس ورئيس المنتجات والحلول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيزا: "تُظهر خدمة Visa Private كيف نُحوّل الأفكار إلى أفعال. بالتعاون الوثيق مع شركائنا من البنوك، صممنا منتجًا يُلبي نمط حياة عملائنا الأكثر تميزًا في المنطقة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والراحة". وأضاف: "بتوفير طريقة دفع سلسة وتجارب ثرية لأصحاب الثروات الكبيرة، نساعد شركاءنا على توطيد علاقاتهم مع العملاء، وندعم أجندة حكومة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقًا في مجال التجارة الرقمية".

فيما يلي الامتيازات التي تأتي مع Visa Private:

  • دخول مجاني إلى صالة الانتظار لحامل البطاقة بالإضافة إلى ضيفين

  • خدمات نقل المطار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة

  • خدمة الكونسيرج لطلبات التأشيرة من OneVasco

  • عضوية هارودز الذهبية

  • خصومات على مدار العام في مطاعم راقية مختارة ونوادي شاطئية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي

  • دخول مجاني إلى ملاعب البادل الرائدة

  • إقامة ليلة فندقية مجانية في أكثر من 20 فندقًا متميزًا

  • عروض ومزايا حصرية في Club Med

تجذب الإمارات العربية المتحدة بانتظام أصحاب الثروات الطائلة، وتشتهر عالميًا بفرص الأعمال والعقارات الفاخرة والفاخرة. وقد احتلت دبي المرتبة الرابعة بين أغنى مدن أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم 86 ألف مليونير و23 مليارديرًا. ولا تزال الإمارة، بفضل مكانتها كملاذ آمن، وانخفاض الضرائب، وتنوع اقتصادها، تجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم.

دبي، التي تضم 86 ألف مليونير، تحتل الآن المرتبة الرابعة بين أغنى مدن أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جميرا باي تتفوق على دبي باعتبارها أغلى حي فاخر للغاية. المليونيرات البريطانيون ينظرون إلى الإمارات كملاذ محتمل وسط مخاوف من ضريبة الثروة.

