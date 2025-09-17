"فيزا برايفت": بطاقة حصرية لأصحاب الثروات في الإمارات بمزايا استثنائية

أطلقت فيزا منتجًا جديدًا لأصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة. يُسمى "فيزا برايفت"، ويتجاوز هذا المنتج خاصية الدفع بالبطاقات التقليدية، ليقدم مجموعة واسعة من المزايا للعملاء.
ستتوفر بطاقة Visa Private أولاً في الإمارات العربية المتحدة قبل تعميمها على نطاق أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقًا لشركة المدفوعات، ستوفر البطاقة للعملاء "امتيازات سفر وأسلوب حياة وتسوق مُختارة بعناية".
قال يوري توبونوف، نائب الرئيس ورئيس المنتجات والحلول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيزا: "تُظهر خدمة Visa Private كيف نُحوّل الأفكار إلى أفعال. بالتعاون الوثيق مع شركائنا من البنوك، صممنا منتجًا يُلبي نمط حياة عملائنا الأكثر تميزًا في المنطقة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والراحة". وأضاف: "بتوفير طريقة دفع سلسة وتجارب ثرية لأصحاب الثروات الكبيرة، نساعد شركاءنا على توطيد علاقاتهم مع العملاء، وندعم أجندة حكومة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقًا في مجال التجارة الرقمية".
فيما يلي الامتيازات التي تأتي مع Visa Private:
دخول مجاني إلى صالة الانتظار لحامل البطاقة بالإضافة إلى ضيفين
خدمات نقل المطار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
خدمة الكونسيرج لطلبات التأشيرة من OneVasco
عضوية هارودز الذهبية
خصومات على مدار العام في مطاعم راقية مختارة ونوادي شاطئية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي
دخول مجاني إلى ملاعب البادل الرائدة
إقامة ليلة فندقية مجانية في أكثر من 20 فندقًا متميزًا
عروض ومزايا حصرية في Club Med
تجذب الإمارات العربية المتحدة بانتظام أصحاب الثروات الطائلة، وتشتهر عالميًا بفرص الأعمال والعقارات الفاخرة والفاخرة. وقد احتلت دبي المرتبة الرابعة بين أغنى مدن أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم 86 ألف مليونير و23 مليارديرًا. ولا تزال الإمارة، بفضل مكانتها كملاذ آمن، وانخفاض الضرائب، وتنوع اقتصادها، تجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم.