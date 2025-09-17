"فيزا برايفت": بطاقة حصرية لأصحاب الثروات في الإمارات بمزايا استثنائية

أطلقت فيزا منتجًا جديدًا لأصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة. يُسمى "فيزا برايفت"، ويتجاوز هذا المنتج خاصية الدفع بالبطاقات التقليدية، ليقدم مجموعة واسعة من المزايا للعملاء.

ستتوفر بطاقة Visa Private أولاً في الإمارات العربية المتحدة قبل تعميمها على نطاق أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقًا لشركة المدفوعات، ستوفر البطاقة للعملاء "امتيازات سفر وأسلوب حياة وتسوق مُختارة بعناية".

قال يوري توبونوف، نائب الرئيس ورئيس المنتجات والحلول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيزا: "تُظهر خدمة Visa Private كيف نُحوّل الأفكار إلى أفعال. بالتعاون الوثيق مع شركائنا من البنوك، صممنا منتجًا يُلبي نمط حياة عملائنا الأكثر تميزًا في المنطقة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والراحة". وأضاف: "بتوفير طريقة دفع سلسة وتجارب ثرية لأصحاب الثروات الكبيرة، نساعد شركاءنا على توطيد علاقاتهم مع العملاء، وندعم أجندة حكومة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقًا في مجال التجارة الرقمية".