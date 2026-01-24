"فيرن" تلغي رحلات لطيران الإمارات إلى الولايات المتحدة

في نيويورك، تسببت موجة البرد الحالية في انهيار درجات الحرارة. في صباح 20 يناير، سجل مرصد خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سنترال بارك درجة حرارة 16 درجة فهرنهايت (-9 درجة مئوية) - أو 2 درجة فهرنهايت (-17 درجة مئوية) مع الأخذ في الاعتبار برودة الرياح - وهي أبرد درجة حرارة شهدتها المدينة حتى الآن هذا الشتاء.