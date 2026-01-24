"فيرن" تلغي رحلات لطيران الإمارات إلى الولايات المتحدة

من المتوقع أن تؤثر عاصفة شتوية كبرى على أكثر من 175 مليون شخص حيث يواجهون تساقطًا كثيفًا للثلوج وتأثيراتها بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل السفر.
من المتوقع أن تبلغ عاصفة فيرن، التي يتوقع أن تبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة، منطقة تمتد من تكساس ومنطقة السهول الكبرى إلى ولايات وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي.
تم إلغاء بعض الرحلات الجوية من الإمارات العربية المتحدة، وقد أعلنت تكساس بالفعل حالة الطوارئ. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنها قد تمتد لمسافة 2000 ميل (3219 كيلومترًا) - أي أكثر من نصف طول الولايات المتحدة القارية.
ألغت طيران الإمارات الرحلات التالية:
صرحت شركة الطيران بأن المسافرين "الذين يربطون عبر دبي على الرحلات الملغاة المذكورة أعلاه لن يتم قبولهم للسفر من نقطة انطلاقهم". وحثت المسافرين على التواصل مع وكلاء سفرهم لإعادة جدولة حجوزاتهم أو الاتصال بالخطوط الجوية للحصول على مزيد من التفاصيل.
حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن أكثر من قدم من الثلوج قد تغطي منطقة وسط المحيط الأطلسي، مع احتمال أن تتحمل فرجينيا وماريلاند العبء الأكبر مع هبوب الهواء القطبي.
كانت قنوات الطقس الأمريكية تبث توقعات كارثية بـ "جليد مشل"، و "منطقة ثلجية" بطول 1500 ميل (2414 كم) من المحتمل أن تشهد تساقطًا قياسيًا للثلوج، بينما حذرت من أن الأمطار المتجمدة قد تلحق الضرر بالبنية التحتية للطاقة والأشجار.
حذرت قناة الطقس من أن مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة والمنطقة الحضرية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، قد تشهد ما يصل إلى 12 بوصة من الثلوج.
في نيويورك، تسببت موجة البرد الحالية في انهيار درجات الحرارة. في صباح 20 يناير، سجل مرصد خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سنترال بارك درجة حرارة 16 درجة فهرنهايت (-9 درجة مئوية) - أو 2 درجة فهرنهايت (-17 درجة مئوية) مع الأخذ في الاعتبار برودة الرياح - وهي أبرد درجة حرارة شهدتها المدينة حتى الآن هذا الشتاء.
[مع مدخلات من وكالة فرانس برس]