فيديو يكشف عن التلاعب برموز الاستجابة السريعة لمواقف دبي

في الأثناء، يقول خبراء الأمن الرقمي إن رموز الاستجابة السريعة مريحة، لكنها تشكل أيضاً خطراً لعمليات النصب والاحتيال. يقوم المحتالون بوضع ملصقات مزيفة فوق الرموز الشرعية. ليخدع أي شخص لزيارة مواقع شبكية ضارة ويتمكن من الوصول إلى محفظته الرقمية. ولهذا السبب، من المهم دوماً التحقق من أي عبث أو أخطاء في الكتابة أو مصادر غير موثوقة قبل مسح الرموز ضوئياً.