فيديو يكشف عن التلاعب برموز الاستجابة السريعة لمواقف دبي

شركة باركين (وهي أكبر مزود لمرافق المواقف مدفوعة الأجر في إمارة دبي)، على علم بحادث تم تصويره مرئياً وانتشر بشكل واسع يتضمن العبث برموز الاستجابة السريعة الموضوعة على لافتات المواقف.
صرحت المؤسسة لجريدة "الخليج تايمز" يوم الخميس، "لقد تمت إزالة جميع رموزالاستجابة السريعة الزائفة التي تم اكتشافها، وتم تحديث أي رموز سريعة أسيئ استخدامها لتوجيه المستخدمين إلى الموقع الشبكي الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات."
كما طالبت باركين سائقي المركبات "بالتأكد دائماً من أنهم يستخدمون قنوات الدفع المعتمدة" وشكرت الجمهور على يقظتهم في كشف هذا الاحتيال.
شاهد الفيديو هنا:
تحتوي جميع لافتات المواقف في أنحاء دبي على رموز استجابة سريعة لسهولة تسديد رسوم المواقف. يوفر سائقو المركبات 30 فلساً عند اختيارهم خدمة الدفع عبر الهاتف النقال أو خدمة المواقف الذكية، عوضاً عن إرسال رسالة نصية قصيرة.
الاستخدام يسير، ما عليك سوى مسح الرمز السريع ضوئياً وستظهر خاصية "مقاطع التطبيق". إن "مقاطع التطبيق" ليست برنامجاً يتعين على المستخدمين تنزيله على أجهزتهم الذكية، بل هي ميزة موجودة في برنامج باركين. تظهر هذه الميزة فور مسح الرمز المربع ضوئياً، وتُمكّن المستخدم من دفع رسوم الوقوف بسلاسة عن طريق البطاقة المصرفية المحفوظة في جهازه المتنقل.
في الأثناء، يقول خبراء الأمن الرقمي إن رموز الاستجابة السريعة مريحة، لكنها تشكل أيضاً خطراً لعمليات النصب والاحتيال. يقوم المحتالون بوضع ملصقات مزيفة فوق الرموز الشرعية. ليخدع أي شخص لزيارة مواقع شبكية ضارة ويتمكن من الوصول إلى محفظته الرقمية. ولهذا السبب، من المهم دوماً التحقق من أي عبث أو أخطاء في الكتابة أو مصادر غير موثوقة قبل مسح الرموز ضوئياً.