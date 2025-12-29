فيديو قديم لشركة بلو تشيب يعيد إشعال غضب الضحايا

الطبيب المقيم في أبوظبي بولاك بونيت، الذى خسر 310,000 درهم، عاد من كانبور مساء الأحد (28 ديسمبر) بعد تسجيل إفادته. وقال فى حديثه لـ“الخليج تايمز” إن الشرطة ساعدت الضحايا على تسجيل ما يُعرف بـ“محضر أولى صفرى” (Zero FIR)، وهو إجراء فى القانون الهندى يتيح تسجيل الشكوى فى أى مركز شرطة بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، على أن تُحال لاحقًا إلى جهة الاختصاص.