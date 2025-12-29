فيديو قديم لشركة بلو تشيب يعيد إشعال غضب الضحايا

عاد إلى الواجهة مقطع ترويجى يعود إلى ثلاثة أعوام لشركة بلو تشيب نُشر مجددًا على يوتيوب، ويُظهر حينها مسؤولة العمليات فى الشركة – المطلوبة حاليًا لاستجواب من قبل الشرطة الهندية – وهى تتنبأ بثقة بأن الشركة التى تتخذ من دبى مقرًا لها ستقوم بـ“غزو السوق الإماراتية” وتوسّع حضورها عالميًا خلال خمس سنوات.
يظهر فى المقابلة، التى تتجاوز مدتها ثمانى دقائق بقليل وصُوِّرت فى فبراير 2022 وأُعيد اكتشافها مؤخرًا، أن السيدة تقدم نفسها كـ“إدارية رفيعة فى بلو تشيب”، وتستعرض ما وصفته بخطط الشركة التوسعية الطموحة، قائلة إن بلو تشيب، التى أسسها رافيندرا ناث سونى فى 2020، أُنشئت برؤية “الاستحواذ على السوق الإماراتية”، وتدّعى أن هذا الهدف قد تحقق بالفعل.
وفى الفيديو، تصف الشركة بأنها تعمل فى مجالات إدارة الثروات وتداول العملات الأجنبية والعقارات وخدمات تأسيس الأعمال، قبل أن تعلن عن خطط لدخول قطاعات الإعلام والترفيه والتجزئة. وتقول إن الشركة كانت تستعد لإطلاق منصتها الخاصة للبث عبر الإنترنت (OTT)، إلى جانب خطوط لمستحضرات التجميل والملابس تحت ذراعين جديدين هما “بلو تشيب ميديا” و“بلو تشيب ريتيل”.
وتقول فى المقابلة: “رؤيتنا للخمس سنوات المقبلة هى السيطرة على السوق العالمية”، مضيفة أن هدف بلو تشيب كان أن تصبح علامة تجارية متعددة الجنسيات تمتد عبر قطاعات المال والترفيه ونمط الحياة.
وأكد مسؤولون أن المرأة التى تظهر فى الفيديو هى ذاتها الموظفة السابقة فى بلو تشيب والمقيمة سابقًا فى دبى، والتى تسعى شرطة كانبور الآن لاستجوابها. ويقول المحققون إن شركة مسجلة فى الولايات المتحدة باسمها استُخدمت على ما يُزعم لتمرير معاملات مالية مرتبطة بالاحتيال.
وأُرسلت إليها إخطارات تطلب منها الانضمام للتحقيق، لكنها لم ترد حتى الآن.
وفى مقابلة مع “الخليج تايمز”، نفت السيدة أى تورط لها فى مخالفات، قائلة إنها “مجرد موظفة”، وأبدت استعدادها للتعاون مع السلطات. وتمتنع “الخليج تايمز” عن نشر اسمها لأسباب قانونية.
بالنسبة للضحايا، أعاد الفيديو المتداول إشعال مشاعر الغضب.
وقال عدد من المستثمرين المقيمين فى الإمارات لـ“الخليج تايمز” إن مثل هذه المقابلات والتصريحات العلنية لعبت دورًا محوريًا فى ترسيخ الثقة فى بلو تشيب، التى كانت تعمل من منطقة بر دبى وتَعِدُ بعوائد شهرية تقارب ثلاثة فى المئة.
انهارت بلو تشيب بشكل مفاجئ فى مارس 2024 بعد توقف الدفعات وإغلاق مكتبها بين ليلة وضحاها، وهى تطورات كشفتها “الخليج تايمز” فى حينها. وكشفت التحقيقات لاحقًا أن سونى حوّل 41.35 مليون دولار إلى محفظة عملات مشفرة مجهولة قبل أيام فقط من الإغلاق.
ومع تعمّق التحقيق، يسافر مقيمون فى الإمارات الآن إلى الهند لتقديم شكاواهم رسميًا.
الطبيب المقيم في أبوظبي بولاك بونيت، الذى خسر 310,000 درهم، عاد من كانبور مساء الأحد (28 ديسمبر) بعد تسجيل إفادته. وقال فى حديثه لـ“الخليج تايمز” إن الشرطة ساعدت الضحايا على تسجيل ما يُعرف بـ“محضر أولى صفرى” (Zero FIR)، وهو إجراء فى القانون الهندى يتيح تسجيل الشكوى فى أى مركز شرطة بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، على أن تُحال لاحقًا إلى جهة الاختصاص.
وقال: “تم تسجيل محضر أولى صفرى فى كانبور، لكن مركز الشرطة المحلى لدينا سيتابع القضية”. وأضاف: “كانت الشرطة متعاونة للغاية”.
وأوضح مسؤولون أن عدة مستثمرين مقيمين فى الإمارات سافروا إلى الهند خلال الأيام الأخيرة لتسجيل إفاداتهم، مع توقع وصول المزيد.
وأشارت بعض وسائل الإعلام الهندية إلى أن إدارة الإنفاذ (ED) فتحت قضية ضد سونى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA). إلا أن نائبة مفوض الشرطة الإضافية أنجالى فيشواكارما قالت لـ“الخليج تايمز” يوم الاثنين إنها ليست على علم بأى تطور من هذا القبيل.
وقالت: “تعمل إدارة الإنفاذ بشكل مستقل، ولم نتلقَّ حتى الآن أى تواصل رسمى بهذا الشأن”.
وسونى، المطلوب فى دبى فى قضايا متعددة تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، أُلقي القبض عليه فى 30 نوفمبر بعد أن تتبعت شرطة كانبور طلب توصيل طعام من مخبئه فى مدينة دهرادون.
ويقول المحققون إنهم حددوا 26 حسابًا مصرفيًا فى الهند، وثمانى محافظ عملات مشفرة، ونحو 20 شركة مرتبطة بسونى. وتقدّر الشرطة مبدئيًا حجم الاحتيال بنحو 970 كرور روبية (ما يقرب من 400 مليون درهم)، لكنها تشير إلى أن الرقم مرشح للارتفاع مع تقدم مزيد من الضحايا ببلاغاتهم.