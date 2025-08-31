فيديو صادم يظهر اعتداء زوج هندي على زوجته قبل انتحارها في الشارقة

ظهرت أدلة جديدة في قضية امرأة هندية عُثر عليها ميتة الشهر الماضي في الشارقة، بحسب تقارير إعلامية متعددة باللغة المالايالامية.
وفي مقطع فيديو، يُزعم أنه تم التقاطه قبل أيام قليلة من وفاتها، يمكن رؤية أثوليا سيخار وهي تبكي وتجري حول طاولة، بينما تتعرض للضرب من قبل زوجها، ساتيش سانكار.
تم العثور على أثوليا متوفاة في شقتها بمنطقة الرولة في الشارقة، بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين. وأشارت التقارير الجنائية الصادرة عن السلطات في الشارقة إلى أن المرأة الهندية المقيمة توفت نتيجة انتحار شنقًا. وقد قامت أسرتها بتقديم شكوى ضد ساتيش تُتهمه فيها بالإيذاء الجسدي والنفسي، وتم تقديم الأدلة الجديدة في المحكمة لدعم هذه الادعاءات.
انتشرت مقاطع الفيديو التي تُظهر ساتيش وهو يعتدي جسديًا على أثوليا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي تصريحات لوسائل الإعلام الناطقة بالمالايالامية، اعترف ساتيش بأنه ضرب أثوليا جسديًا لكنه زعم أنه فعل ذلك "بدافع الحب".
وفقًا لصحيفة مالايالا مانوراما، يُسمع ساتيش في الفيديو وهو يقول إنه سيطعن أثوليا حتى الموت أو سيستأجر شخصًا لقتلها: "سأطعنك وأذهب إلى السجن. لن تستطيعي العيش بدوني. لن أسمح لكِ أن تعيشي بدوني. إلى أين ستذهبين؟ لن أدعك تذهبي إلى أي مكان. سأستأجر شخصًا ليقتلك إذا أردت. لن يكلفني ذلك حتى شهرًا من راتبي."
وتعيش ابنة الزوجين البالغة من العمر 10 سنوات الآن مع والدي أثوليا.
في الوقت ذاته، جادل محامو ساتيش بأن الأدلة الفيديوية قديمة، وأنه ينبغي إخضاعها لفحص جنائي رقمي للتأكد من تاريخ تسجيلها.
وقبل أيام، تم اعتقال ساتيش عند وصوله إلى مدينة تيروفانانثابورام، عاصمة ولاية كيرالا الهندية. وكان الرجل البالغ من العمر 40 عامًا قد حصل على كفالة احترازية من محكمة المقاطعة وأُفرج عنه بكفالة بعد تسجيل إدلائه.
وعقب نقل جثمان أثوليا إلى الهند، أجريت عليها تشريح جثة بناءً على طلب أسرتها قبل أداء مراسم الدفن، حسبما أفاد الناشط الاجتماعي عبد الله كامبالبام لصحيفة خليج تايمز.