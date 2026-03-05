في"دار زايد".. الرياضة تستمر والثقة في حماة الوطن تملأ القلوب

في أوقات الأزمات والتوترات يبحث الإنسان بطبيعته عن سبب للتوقف عن عاداته اليومية، ومن بينها ممارسة الرياضة. فالظروف الاستثنائية غالباً ما تمنح مبررات سهلة للتراجع أو الانقطاع ومع ذلك، يختار كثيرون أن يسلكوا طريقاً مختلفاً وهو طريق الاستمرار والالتزام،فلا تعدّ الرياضة مجرد نشاط بدني عابر، بل انعكاس لقوة ذهنية وانضباط داخلي يجعلهم أكثر قدرة على التوازن في مواجهة الظروف. ومن هنا، يواصل عدد من الرياضيين ورواد المسارات الرياضية في أبوظبي ممارسة نشاطهم رغم الأحداث ليؤكدوا أن الاستمرارية تعكس قوة الشخصيه واحترامها لوعودها في تحقيق الأهداف.
ثقة راسخة في جاهزية الدولة وقواتها المسلحة
أعرب المهندس خالد وليد الكثيري عن ثقته الكبيرة في أمن واستقرار دولة الإمارات رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أنه لم يشعر بالخوف أو القلق حيال ما يحدث، نظراً لما تتمتع به الدولة من جاهزية عالية وقدرات راسخة في حماية أمنها. وأشار الكثيري إلى أن ثقة المواطنين بقيادتهم وقواتهم المسلحة راسخة، لافتاً إلى أن منظومات الدفاع الجوي والقدرات العسكرية المتطورة تعكس مستوى الاستعداد الدائم للدولة في مواجهة أي تحديات. وأضاف أن الإمارات أثبتت عبر السنوات قدرتها على حماية أرضها وصون استقرارها، ما يعزز شعور الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وعلى صعيد الحياة اليومية، أشار الكثيري إلى أن أبوظبي ما زالت تحافظ على مستويات عالية من الأمن والأمان، مؤكداً أنها تعد من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم. ولفت إلى أن الأنشطة الرياضية الخارجية ما زالت مستمرة بشكل طبيعي، حيث تشهد الملاعب والحدائق والمسارات الرياضية حضوراً متواصلاً من العائلات والرياضيين، وهو ما يعكس شعور المجتمع بالطمأنينة واستمرار الحياة بصورة طبيعية رغم ما تشهده المنطقة من أحداث. كما يدعوا المهندس خالد رسالة إلى الشباب الرياضيين على ضرورة الاستمرار في ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي والعمل بإيجابية لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن قوة الدولة وتماسك مجتمعها يشكلان أحد أهم عناصر الاستقرار في مثل هذه الظروف.
سلامة الفريق أولاً والرياضة تستمر
أما سميرة المصري مؤسس فريق Empowerelle Fitness للسيدات في أبوظبي عن تأثرها بالأحداث التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أنها عاشت معظم حياتها في دولة الإمارات وتعتبر نفسها ابنة لهذا البلد الذي احتضن الجميع ووفّر لهم بيئة من الأمن والاستقرار. وأوضحت أن الإمارات عُرفت دائماً بأنها من أكثر دول العالم أماناً، وهو ما جعل شعورها الأساسي رغم الظروف الراهنة هو الطمأنينة والثقة، مؤكدة أن مرور الدولة بمثل هذه المرحلة يبعث على الحزن لدى كل من يعيش على أرضها ويشعر بالانتماء لها.
وأكدت سميرة المصري أن المقيمين يشعرون بقدر كبير من الاطمئنان، لثقتهم بأن حكومة دولة الإمارات تبذل كل ما في وسعها لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأضافت أن ما يحدث هو مرحلة عابرة بإذن الله، معربة عن أملها في أن تنقضي هذه الظروف قريباً وأن يديم الله على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
أما عن قيادتها لمجموعة رياضية، أوضحت أن سلامة أعضاء الفريق تمثل الأولوية الأولى، ولذلك تم تعليق جميع الأنشطة الخارجية لفترة قصيرة التزاماً بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة. وأشارت إلى أنه مع عودة التدريبات تم استئناف الجري بشكل تدريجي، إلى جانب إضافة مجموعة من التمارين البدنية التي يمكن ممارستها في المنزل، بهدف الحفاظ على نشاط أعضاء الفريق وصحتهم البدنية خلال هذه الفترة. وعن مستوى الأمن والأمان في أبوظبي أكدت سميرة أن الثقة بالحكومة الإماراتية كبيرة، وأن أعضاء الفريق يحرصون على متابعة الرسائل والإرشادات التي تصدرها الجهات الرسمية بشكل مستمر. وبيّنت أن سلامة الأفراد تبقى في المقام الأول، ولذلك يمكن تأجيل الأنشطة الرياضية الخارجية أو ممارستها في الأماكن المغلقة عند الحاجة، إلى حين صدور أي تحديثات جديدة من الجهات المختصة.
الرياضة وسيلة للحفاظ على التوازن النفسي في الأزمات
أوضح عبدالحميد فتيح قائد فريق 530 الرياضي في أبوظبي أن ما تشهده المنطقة من حرب يمثل تجربة مختلفة وجديدة بالنسبة للكثير من المقيمين والمواطنين على حد سواء، مشيراً إلى أن هذه الظروف الاستثنائية حملت معها مزيجاً من المشاعر بين القلق الطبيعي والثقة بالله بأن هذه المرحلة عابرة وستنتهي قريباً. ولفت عبدالحميد فتيح إلى أن وقوع الأحداث في شهر رمضان المبارك جعلها أكثر تأثيراً على تفاصيل الحياة اليومية، إذ كان يحرص قبل ذلك على الالتزام بروتين متوازن يجمع بين العمل والصيام والعبادات وصلة الرحم والأنشطة الاجتماعية، إلى جانب ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي. وأضاف أن وصول التنبيهات والرسائل الإخبارية بشكل متكرر أدى إلى تغير في الإيقاع اليومي لدى كثيرين، حيث تأثرت ساعات النوم وازداد التوتر، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف، إلا أن الأمل يبقى قائماً في أن تنقشع هذه المرحلة سريعاً وتعود الحياة إلى هدوئها المعتاد.
وفيما يتعلق بقيادته لمجموعة رياضية تضم عدداً من الشبان والشابات، أشار عبدالحميد إلى أن إدارة الفريق في مثل هذه الظروف تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والمسؤولية، لافتاً إلى أن أول قرار اتخذه كان تعليق التمارين الجماعية للفريق بشكل مؤقت كإجراء احترازي لتجنب أي مخاطر محتملة، خصوصاً أن تمارين الجري غالباً ما تُقام في أماكن مفتوحة والتي تم استئنافها لاحقاً وممارستها بشكل طبيعي. وفي المقابل حرص على التواصل مع أعضاء الفريق وتشجيعهم على مواصلة النشاط البدني بقدر الإمكان داخل الأندية الرياضية أو في المنازل أو في الأماكن المغلقة، مؤكداً أن ممارسة الرياضة خلال مثل هذه الفترات تسهم بشكل كبير في تعزيز الصحة النفسية وتخفيف مستويات التوتر والضغط.
وأكد فتيح أن أبوظبي ما زالت تحافظ على مستويات عالية جداً من الأمن والأمان، وهي سمة ارتبطت دائماً بطبيعة الحياة في الإمارة. وبيّن أن ممارسة الأنشطة الرياضية الخارجية تبقى ممكنة، ولكن مع ضرورة اختيار الوقت والمكان المناسبين واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الجميع ويعكس في الوقت ذاته مستوى الوعي والمسؤولية لدى أفراد المجتمع.
"لا تشلون هم" أثرت في نفوسنا كثيراً
شمسة إسماعيل الحوسني رياضية إماراتية تؤكد أن الثقة بقيادة الدولة وما تبثه من رسائل التطمين يخفف كثيراً من وطأة الأحداث وأن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حين طمأن المجتمع بقوله «لا تشلون هم» كان لها أثر كبير في نفوس المواطنين، إلى جانب ظهوره وتواجده بين الناس في الأماكن العامة، وهو ما يعكس قرب القيادة من شعبها ويعزز الشعور بالأمن والاستقرار. وأكدت أن هذا المشهد يعمّق لديها الإحساس بالانتماء والمسؤولية، ويجعل من واجبها كمواطنة التحلي بالوعي وعدم الانسياق خلف الأخبار المضللة أو تداول الشائعات، وترك المجال للمصادر الرسمية والجهات المختصة لنقل المعلومات الدقيقة، مشيرة إلى أن الجميع يدرك أن الإمارات هي «دار زايد» التي عُرفت دائماً بالأمن والأمان. وأوضحت أن هذا الشعور بالاطمئنان نابع من الثقة الكبيرة في مؤسسات الدولة وخطوط الدفاع التي تسهر على حماية الوطن وسلامة من يعيش على أرضه، مؤكدة أن المجتمع الإماراتي يتميز بتماسكه ووعيه في التعامل مع مثل هذه الظروف.
وعلى الصعيد الرياضي، تؤكد شمسه أن ممارسة الرياضة يمثل جزءاً أساسياً من نمط حياتها، سواء من خلال الجري أو ركوب الدراجات أو تمارين الكروس فيت أو حتى رياضة الفروسية. وأوضحت أن هذه الأنشطة لم تتوقف بالنسبة لها، لأنها تدرك أنها تعيش في بيئة آمنة توفر الظروف المناسبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، حتى في الأماكن المفتوحة، مع الحرص على الالتزام بالتعليمات الرسمية واتخاذ الحيطة والحذر عند صدور أي إرشادات من الجهات المختصة.
كما دعت شمسة إلى الاستمرار في ممارسة الأنشطة والهوايات التي يحبونها، مؤكدة أن توفر الصحة والأمن والأمان يمنح الإنسان فرصة لمواصلة حياته بإيجابية. وشددت على أن الرياضة والهوايات ليست مجرد نشاط يومي، بل أسلوب حياة يساعد على تعزيز التوازن النفسي والجسدي، داعية الجميع إلى استثمار هذه النعم بالمحافظة على صحتهم والاستمرار في ممارسة ما يحبونه بروح من التفاؤل والثقة.