في"دار زايد".. الرياضة تستمر والثقة في حماة الوطن تملأ القلوب

الرياضة وسيلة للحفاظ على التوازن النفسي في الأزمات

أوضح عبدالحميد فتيح قائد فريق 530 الرياضي في أبوظبي أن ما تشهده المنطقة من حرب يمثل تجربة مختلفة وجديدة بالنسبة للكثير من المقيمين والمواطنين على حد سواء، مشيراً إلى أن هذه الظروف الاستثنائية حملت معها مزيجاً من المشاعر بين القلق الطبيعي والثقة بالله بأن هذه المرحلة عابرة وستنتهي قريباً. ولفت عبدالحميد فتيح إلى أن وقوع الأحداث في شهر رمضان المبارك جعلها أكثر تأثيراً على تفاصيل الحياة اليومية، إذ كان يحرص قبل ذلك على الالتزام بروتين متوازن يجمع بين العمل والصيام والعبادات وصلة الرحم والأنشطة الاجتماعية، إلى جانب ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي. وأضاف أن وصول التنبيهات والرسائل الإخبارية بشكل متكرر أدى إلى تغير في الإيقاع اليومي لدى كثيرين، حيث تأثرت ساعات النوم وازداد التوتر، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف، إلا أن الأمل يبقى قائماً في أن تنقشع هذه المرحلة سريعاً وتعود الحياة إلى هدوئها المعتاد.

وفيما يتعلق بقيادته لمجموعة رياضية تضم عدداً من الشبان والشابات، أشار عبدالحميد إلى أن إدارة الفريق في مثل هذه الظروف تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والمسؤولية، لافتاً إلى أن أول قرار اتخذه كان تعليق التمارين الجماعية للفريق بشكل مؤقت كإجراء احترازي لتجنب أي مخاطر محتملة، خصوصاً أن تمارين الجري غالباً ما تُقام في أماكن مفتوحة والتي تم استئنافها لاحقاً وممارستها بشكل طبيعي. وفي المقابل حرص على التواصل مع أعضاء الفريق وتشجيعهم على مواصلة النشاط البدني بقدر الإمكان داخل الأندية الرياضية أو في المنازل أو في الأماكن المغلقة، مؤكداً أن ممارسة الرياضة خلال مثل هذه الفترات تسهم بشكل كبير في تعزيز الصحة النفسية وتخفيف مستويات التوتر والضغط.

وأكد فتيح أن أبوظبي ما زالت تحافظ على مستويات عالية جداً من الأمن والأمان، وهي سمة ارتبطت دائماً بطبيعة الحياة في الإمارة. وبيّن أن ممارسة الأنشطة الرياضية الخارجية تبقى ممكنة، ولكن مع ضرورة اختيار الوقت والمكان المناسبين واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الجميع ويعكس في الوقت ذاته مستوى الوعي والمسؤولية لدى أفراد المجتمع.