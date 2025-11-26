فوق الجبال وتحت النجوم: "شتاء حتا 2025" يطلق تجربة المطعم المُعلّق والقبة السينمائية

تخيل تناول الطعام معلقاً في الهواء، مستمتعاً بمناظر جبال حتا المهيبة، أو مشاهدة أحدث الإصدارات السينمائية في قبة مصممة خصيصاً تقع في الوادي.

هذه بعض التجارب التي تنتظر الزوار في الدورة الثالثة لـ "شتاء حتا 2025-2026"، التي أُعلن عنها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء. تقدم نسخة هذا العام العديد من الإضافات المثيرة التي تميزها عن المواسم السابقة، مع ستة مهرجانات رئيسية.

أحد الإضافات الرئيسية لـ "وادي هب حتا" (Hatta Wadi Hub) هذا العام هو القبة السينمائية. سيتم تركيب مسرح سينمائي في الموقع، يعرض أحدث الإصدارات السينمائية طوال الحدث بالتعاون مع "روكسي سينما".

أمسيات على ضوء الشموع في حتا

سيستمتع زوار "وادي هب حتا" في عطلة نهاية الأسبوع بأمسيات على ضوء الشموع تتضمن عروضاً موسيقية مميزة.

يَعِدُ مسار المشي الليلي المضاء لهذا العام في "وادي هب حتا" بتجربة ساحرة للزوار من جميع الأعمار. يسمح المسار المصمم خصيصاً للضيوف بالتجول في مناطق مخصصة مذهلة والاستمتاع بجمال حتا بعد حلول الظلام.

"وادي هب حتا" هو واحد فقط من ستة مهرجانات مثيرة تقام هذا العام، مما يجعله وجهة لا بد من زيارتها لعشاق المغامرة والثقافة على حد سواء.