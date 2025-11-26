فوق الجبال وتحت النجوم: "شتاء حتا 2025" يطلق تجربة المطعم المُعلّق والقبة السينمائية

تخيل تناول الطعام معلقاً في الهواء، مستمتعاً بمناظر جبال حتا المهيبة، أو مشاهدة أحدث الإصدارات السينمائية في قبة مصممة خصيصاً تقع في الوادي.
هذه بعض التجارب التي تنتظر الزوار في الدورة الثالثة لـ "شتاء حتا 2025-2026"، التي أُعلن عنها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء. تقدم نسخة هذا العام العديد من الإضافات المثيرة التي تميزها عن المواسم السابقة، مع ستة مهرجانات رئيسية.
أحد الإضافات الرئيسية لـ "وادي هب حتا" (Hatta Wadi Hub) هذا العام هو القبة السينمائية. سيتم تركيب مسرح سينمائي في الموقع، يعرض أحدث الإصدارات السينمائية طوال الحدث بالتعاون مع "روكسي سينما".
سيستمتع زوار "وادي هب حتا" في عطلة نهاية الأسبوع بأمسيات على ضوء الشموع تتضمن عروضاً موسيقية مميزة.
يَعِدُ مسار المشي الليلي المضاء لهذا العام في "وادي هب حتا" بتجربة ساحرة للزوار من جميع الأعمار. يسمح المسار المصمم خصيصاً للضيوف بالتجول في مناطق مخصصة مذهلة والاستمتاع بجمال حتا بعد حلول الظلام.
"وادي هب حتا" هو واحد فقط من ستة مهرجانات مثيرة تقام هذا العام، مما يجعله وجهة لا بد من زيارتها لعشاق المغامرة والثقافة على حد سواء.
تقود "دبي براند" (Brand Dubai) مهرجان شتاء حتا الرئيسي ضمن حملة "وجهات دبي"، ويضم 30 بائعاً مشاركاً من حتا ودبي.
تم تعزيز متجر "دبي براند" هذا العام من خلال التعاون مع ستة فنانين إماراتيين، ستتوفر أعمالهم كمنتجات. ويمكن للزوار المشاركة في تجارب حية، واختيار الأعمال الفنية لطباعتها على البضائع.
تشمل التجارب المؤقتة تعاوناً مع المخابز في مسرح حتا، بينما ستتضمن الأنشطة المجتمعية في عطلة نهاية الأسبوع تجارب رياضية وعافية وزراعية للأطفال.
ستعرض مبادرة التاجر الصغير، بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خمسة مشاريع للأطفال من رواد أعمال تتراوح أعمارهم بين 7 و 13 عاماً.
يقدم معرض هيئة دبي للثقافة والفنون، الذي يقام في قرية حتا التراثية في الفترة من 20 ديسمبر إلى 1 يناير 2026 (من 4 مساءً إلى 10 مساءً يومياً)، الحرف اليدوية التقليدية والهوية الإماراتية من خلال مشاركة السكان المحليين. يركز مهرجان هذا العام بشكل خاص على دباغة الجلود، وهي حرفة معرضة لخطر الاندثار.
يوفر مسرح ومنطقة لعب للأطفال يتميزان بعناصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ترفيهاً حديثاً، بينما تعرض سينما خارجية مسلسلات إماراتية كلاسيكية.
يُقام المعرض في وادي بارك طوال شهر ديسمبر، ويقدم حصرياً المنتجات المصنوعة من قبل سكان حتا. سيعرض أكثر من 30 عائلة منتجة ورائد أعمال من المنزل منتجاتهم الحرفية باستخدام مواد محلية المصدر.
ينظم المجلس الرياضي أكثر من ثماني فعاليات خلال موسم الشتاء، يتصدرها سباق حتا تريل للجري بمسافات 100 كم، 50 كم، 30 كم، و 5 كم، بما في ذلك سباقات الأطفال.
تشمل الأنشطة الأخرى التجديف بالكاياك، والتجديف واقفاً على الألواح، وركوب الدراجات، والمشي لمسافات طويلة، وتجارب التخييم.
يحتفل المهرجان بموسمه العاشر، ويقام في حديقة حتا في الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر، ويشارك فيه 50 من مربي النحل والأسر المنتجة الإماراتية.
استقطب المهرجان العام الماضي أكثر من 10,000 زائر، ويأمل المنظمون في تجاوز هذا العدد هذا العام. وستصاحب عروض ومبيعات العسل ورش عمل تعليمية مناسبة لجميع الأعمار.
سيقام المهرجان في بحيرة ليم في الفترة من 16 إلى 20 يناير، ويشارك فيه 25 مزارعاً من حتا يعرضون منتجاتهم الزراعية.
ستحتفل ورش العمل والأنشطة المختلفة المناسبة لجميع الفئات العمرية بالتراث الزراعي للمنطقة وتعزز المنتجات المزروعة محلياً.
تم توفير أكثر من 1,000 موقف سيارات مع خدمات نقل مكوكية إلى مواقع المهرجان من خلال مرافق "أوقف واركب" (Park and Ride). تشمل خيارات النقل المستدام تأجير الدراجات والدراجات البخارية، تكملها مسارات للمشي في جميع أنحاء حتا.
تغطي خدمة "قفز واركب" (Hop On Hop Off) سبع مناطق في حتا، بينما يعمل المسار السريع على أكثر من 18 رحلة يومية من دبي. توفر الخدمات السياحية ما يقرب من 27 مساراً حول منطقة حتا.
كما أُعلن أن حتا اختيرت من قبل مجلة أمريكية كواحدة من أفضل 50 مدينة في جميع أنحاء العالم، وهو اعتراف ينبع من رؤية القيادة لتطوير هذه المنطقة الفريدة. تهدف جميع المبادرات إلى تعزيز جودة الحياة لكل من المقيمين والزوار مع الحفاظ على طابع حتا المميز وجمالها الطبيعي.