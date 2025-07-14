فوضى جوية: رحلة جايبور-دبي تتأخر 9 ساعات وسط اضطرابات عارمة

امتدت الاضطرابات إلى مومباي، حيث أقلعت رحلة سبايس جيت رقم 59 المتجهة إلى دبي متأخرةً 11 ساعة يوم الأحد، مما أثار اشتباكاتٍ عنيفة بين الركاب والموظفين، وفقًا لوسائل إعلام هندية. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع مسافرين يجلسون على أرض مبنى المسافرين، وهم يرددون شعارات، ويتهمون شركة الطيران بعدم تقديم الطعام أو الماء لهم أثناء انتظارهم التحديثات.