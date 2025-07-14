فوضى جوية: رحلة جايبور-دبي تتأخر 9 ساعات وسط اضطرابات عارمة
تعرض الركاب على متن العديد من الرحلات الجوية بين جايبور ودبي لتأخيرات وصلت إلى تسع ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب فوضى السفر خلال العطلات والمشكلات الفنية المتكررة التي أدت إلى تعطيل أحد أكثر الطرق ازدحامًا في المنطقة.
وعكست التأخيرات، التي تركت المسافرين عالقين دون تحديثات في الوقت المناسب، اضطرابات مماثلة في قطاع مومباي-دبي، حيث نظم ركاب شركة سبايس جيت احتجاجات بعد تأخير لمدة 11 ساعة أثار غضبًا واسع النطاق.
يوم الأحد (13 يوليو)، غادرت طائرة سبايس جيت رقم SG 57 المتجهة من جايبور إلى دبي أخيرًا الساعة 6:22 مساءً بتوقيت الهند القياسي، متأخرةً حوالي تسع ساعات عن موعد إقلاعها المقرر الساعة 9:30 صباحًا. وتؤكد بيانات تتبع الرحلات التي راجعتها صحيفة خليج تايمز هذا التأخير، والذي صرّح مسؤولو المطار بأنه ناجم عن تأخر وصول طائرة قادمة (SG 58) في دبي بسبب عطل فني.
وكانت الرحلة SG 58، التي كان من المقرر أصلا أن تغادر دبي في الساعة 3.40 صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، قد أقلعت أخيرا في الساعة 12.19 ظهرا وهبطت في جايبور في الساعة 5.34 مساء، مما ترك الركاب في حالة غضب بسبب عدم وجود اتصال.
قال س. بارمار، المقيم في الشارقة، والذي كان مسافرًا مع عائلته: "انقطعت أخبارنا لساعات. انتظرنا عند البوابة". وأضاف راكب آخر: "خلال تسع ساعات، كان بإمكاننا إتمام رحلة ذهاب وعودة".
جاءت هذه المحنة بعد يوم واحد من تأخير رحلة الخطوط الجوية الهندية إكسبريس رقم IX-195 المتجهة من جايبور إلى دبي لمدة ست ساعات تقريبًا يوم السبت على الرغم من وصول الرحلة القادمة في الوقت المحدد.
وفي وقت سابق، في الثامن من يوليو/تموز، واجهت رحلة SG 57 التابعة لشركة SpiceJet أيضًا تأخيرًا كبيرًا، حيث غادرت متأخرة سبع ساعات عن الموعد المحدد.
تواصلت صحيفة خليج تايمز مع شركتي سبايس جيت وإير إنديا إكسبريس للتعليق. ولم تتلقَّ أي ردود حتى وقت النشر.
امتدت الاضطرابات إلى مومباي، حيث أقلعت رحلة سبايس جيت رقم 59 المتجهة إلى دبي متأخرةً 11 ساعة يوم الأحد، مما أثار اشتباكاتٍ عنيفة بين الركاب والموظفين، وفقًا لوسائل إعلام هندية. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع مسافرين يجلسون على أرض مبنى المسافرين، وهم يرددون شعارات، ويتهمون شركة الطيران بعدم تقديم الطعام أو الماء لهم أثناء انتظارهم التحديثات.
أصدرت شركة سبايس جيت لاحقًا بيانًا أقرّت فيه بالانقطاع. وصرح متحدث باسم الشركة: "كانت الطائرة قيد الصيانة، واستغرقت العملية وقتًا أطول من المتوقع، حيث تجاوز طاقم التشغيل الحد الأقصى لوقت عملهم المسموح به"، مضيفًا أن الشركة تأسف للإزعاج الذي لحق بالركاب.