فوز ناتاليا بـ 100 ألف درهم في"بيغ تيكت" يغير حياتها

وعندما سُئلت عن خططها لجائزتها، قالت: "جاءت هذه الجائزة في الوقت المناسب، وسنستثمرها في شراء منزل". وأعربت "ناتاليا" عن حماسها قائلة: "لو كنت قد سألتني عن "بيغ تيكت" قبل شهر، لقلت إنه مجرد سحب، ولكن بعد الفوز، تغير رأيي تماماً. سأستمر في تجربة حظي، ويوماً ما، سأفوز بالجائزة الكبرى".