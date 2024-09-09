فوز ناتاليا بـ 100 ألف درهم في"بيغ تيكت" يغير حياتها
فازت "ناتاليا كريستيوغلو" بجائزة مالية ضخمة قدرها 100 ألف درهم بعد فوزها في سحب "بيغ تيكت" لسلسلة 266. "ناتاليا"، التي تعود أصولها إلى روسيا، تقيم في دبي منذ عام 2012.
,تشغل "ناتاليا" منصب المدير العام لشركة في دبي، وقد اشترت تذكرتها الأولى في نهاية أغسطس. ولدهشتها، فازت بمبلغ 100,000 درهم. وقالت: "كنت أشاهد السحب على الهواء مباشرة وشعرت بسعادة كبيرة عندما أعلن المقدم اسمي وأرقام تذكرتي، لكنني كنت لا زلت في انتظار البريد الإلكتروني لتأكيد فوزي."
وأضافت: "كنت أعرف "بيغ تيكت" منذ فترة طويلة، لكن لم تسنح لي الفرصة للمشاركة إلا في الشهر الماضي. اشتريت تذكرتين وحصلت على واحدة مجانية. اخترت التذاكر بأرقام تواريخ ميلادي وميلاد والدتي وزوجي، والتذكرة التي تحمل أرقام ميلادي هي التي فازت."
وعندما سُئلت عن خططها لجائزتها، قالت: "جاءت هذه الجائزة في الوقت المناسب، وسنستثمرها في شراء منزل". وأعربت "ناتاليا" عن حماسها قائلة: "لو كنت قد سألتني عن "بيغ تيكت" قبل شهر، لقلت إنه مجرد سحب، ولكن بعد الفوز، تغير رأيي تماماً. سأستمر في تجربة حظي، ويوماً ما، سأفوز بالجائزة الكبرى".
عندما سُئلت عما إذا كانت لديها نصيحة لتقدمها لمن يستمرون في تجربة حظهم كل شهر، قالت: "استمروا في تجربة حظكم، فسحب "بيغ تيكت" حقيقي".
وسيحظى العملاء الذين يشترون تذاكرهم خلال شهر سبتمبر بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى والفوز بمبلغ 20 مليون درهم إماراتي خلال السحب المباشر في 3 أكتوبر، إلى جانب عشرة محظوظين سيفوز كل منهم بمبلغ 100 ألف درهم إماراتي خلال السحب المباشر التالي، بالإضافة إلى سيارة "مازيراتي جيبلي" فاخرة جديدة.
كما سيتم إدخال عملاء "بيغ تيكت" تلقائياً في السحب الإلكتروني الأسبوعي، حيث سيحظى ثلاثة فائزين كل يوم ثلاثاء بفرصة الفوز بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم.