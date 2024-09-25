فوز قبرصي وسعودي بمليون دولار في سحب سوق دبي الحرة
فاز اثنان من المشترين الأوفياء للحملة الترويجية التي تنظمها سوق دبي الحرة بمبلغ مليون دولار أميركي لكل منهما في أحدث سحب لسوق دبي الحرة "مليونير الألفية وأروع المفاجآت".
فقد فاز "كيرياكوس ميخائيليدس"، من قبرص، وعبد الله السيد، من المملكة العربية السعودية، بالجائزة الكبرى.
وكان "كيرياكوس"، البالغ من العمر 43 عاماً والمقيم في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، قد اشترى تذكرته في الخامس من سبتمبر في طريقه إلى باريس.
وشارك كيرياكوس في الحملة الترويجية بانتظام منذ أكثر من 10 سنوات، وهو يدير شركة توزيع هدايا وألعاب في جوهانسبرج.
وقال "بعد أكثر من 10 سنوات من شراء التذاكر بانتظام، أشعر بالسعادة لأنني فزت أخيراً. شكراً لسوق دبي الحرة".
كيرياكوس هو ثاني قبرصي يفوز بجائزة مليونير الألفية منذ عام 1999.
واشترى عبدالله السيد، البالغ من العمر 65 عاماً والمقيم في الرياض، تذكرته عبر الإنترنت.
ويشارك السيد بانتظام في الحملة الترويجية منذ أكثر من 20 عاماً، وقد اشترى 20 تذكرة لهذه السلسلة، وهو أب لخمسة أطفال ويعمل في شركة عقارات.
وعندما سئل عن خطته الأولية فيما يتعلق بمكاسبه، قال: "سوف أستثمرها في مشروع تجاري وأحتفظ ببعضها لتعليم أطفالي".
وهو المواطن السعودي الرابع عشر الذي يفوز بجائزة مليونير الألفية منذ عام 1999.
بعد سحب مليونير الألفية، تم إجراء سحب المفاجأة الكبرى لسيارة فاخرة ودراجة نارية.
فاز "بيتر سفينينج"، وهو أمريكي يعيش في الولايات المتحدة، بسيارة بنتلي بينتايجا V8 ساحرة. وفاز "إيبين ثانكاتشان"، وهو هندي يعيش في المملكة المتحدة، بدراجة نارية من طراز "Indian Scout Bobber (Black Smoke)".
لم يتم الوصول إلى أي من الفائزين حتى الآن.