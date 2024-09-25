فوز قبرصي وسعودي بمليون دولار في سحب سوق دبي الحرة

وكان "كيرياكوس"، البالغ من العمر 43 عاماً والمقيم في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، قد اشترى تذكرته في الخامس من سبتمبر في طريقه إلى باريس.

وشارك كيرياكوس في الحملة الترويجية بانتظام منذ أكثر من 10 سنوات، وهو يدير شركة توزيع هدايا وألعاب في جوهانسبرج.