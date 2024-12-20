فوز حارسة أمن بأبوظبي بمليون درهم في"بيج تيكت"

وقالت: "لم نحسم أمرنا بعد بشأن مصير الجائزة، هل ندّخرها أم نغامر باستثمارها في مشروع تجاري؟ لكنّ الأكيد هو أنّنا سنُواصل العمل، ولن نتخلّى عن شغفنا بسحب الـ"بيج تيكيت"، فما زلنا نطمح للمزيد من المشاركات. وفي الواقع، نحن نتطلع لسحب الثالث من يناير!"