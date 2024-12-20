فوز حارسة أمن بأبوظبي بمليون درهم في"بيج تيكت"
لما وقعت عينا "كريستين ريكويرك بيديدو"، حارسة الأمن الفلبينية، على إعلانات سحب الـ"بيج تيكيت" على فيسبوك مع مطلع هذا العام، أيقنت أن الفرصة قد حانت لتجربته.
ففي عام 2018، وخلال أول عمل لها في الإمارات العربية المتحدة، شهدت حياة الشابة "كريستين"، ذات الستة والثلاثين ربيعاً، بداية جديدة مع مسابقات الحظ. فقد أثارت فكرة اختبار حظها فضولها، لكنّ تكلفة التذكرة حالت دون تحقيق رغبتها آنذاك.
أما اليوم، فقد أصبحت صاحبة الحظ السعيد، حاملة جائزة المليون درهم إماراتي.
ومنذ أربعة أشهر، حطّت "بيديدو" رحالها في مدينة العين، حيث تقيم في مسكن الشركة مع زملائها، وتُكابد غربة عن أهلها في مسقط رأسها، لتؤمّن لهم حياةً كريمة.
وقالت بحماس: "يا له من أمر لا يُصدّق! ربحت من أول تذكرة. لم أتوقع ذلك قط، لكنّها الحقيقة، فقد يأتي الحظّ دون سابق إنذار".
شاركت "بيديدو" عشرة من زملائها في شراء التذكرة، وهم الآن يُعدّون خطة محكمة لخطواتهم القادمة.
وقالت: "لم نحسم أمرنا بعد بشأن مصير الجائزة، هل ندّخرها أم نغامر باستثمارها في مشروع تجاري؟ لكنّ الأكيد هو أنّنا سنُواصل العمل، ولن نتخلّى عن شغفنا بسحب الـ"بيج تيكيت"، فما زلنا نطمح للمزيد من المشاركات. وفي الواقع، نحن نتطلع لسحب الثالث من يناير!"
سيحظى كل من يشتري تذكرة هذا الشهر بفرصة ذهبية للفوز بالجائزة الكبرى التي تصل قيمتها إلى 30 مليون درهم إماراتي في السحب المباشر القادم، ليس هذا فحسب، بل سيُشارك أيضاً في السحوبات الأسبوعية التي تُتيح له فرصة الفوز بمليون درهم إماراتي.