فوز ترامب يثير التكهنات بتغييرات في السياسة الإقليمية
يرتبط الأداء الأقوى الذي حققه دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 برسائله حول الاقتصاد وسياساته الاجتماعية المحافظة وشخصيته الفريدة، ولاقت جميع هذه العوامل صدى لدى شرائح معينة من الناخبين.
وبحسب المحللين السياسيين في الإمارات، فإن "خطابه وموقفه السياسي وأسلوبه الشخصي مكنه من كسب ولاء الناخبين الذين رأوا أنه يتناول ويلبي تطلعاتهم". وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء، قال "د. كريستيان ألكسندر"، الزميل الأول في مركز ربدان للأمن والدفاع في أبوظبي، "إن سلوك ترامب المسرحي - جرأته وأسلوبه المواجه وتحديه للمعايير السياسية - يمنحه مصداقية يعجب بها العديد من مؤيديه، وينظرون إليه على أنه تناقض صارخ مع السياسة النموذجية في واشنطن".
تشير النتائج الأولية إلى فوز ساحق لترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يشير إلى انتعاش سياسي كبير. انتصر المرشح الجمهوري على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بفارق واضح، متحدياً بذلك استطلاعات الرأي التي توقعت تقارب النتائج.
ربط الأفكار الاقتصادية بالفخر الوطني
أكد ألكسندر أن تركيزه على التعريفات الجمركية، والتي غالباً ما يتم تقديمها كوسيلة لحماية الوظائف الأميركية وتقليل الاعتماد على التصنيع الأجنبي، يلقى اهتمام جمهور الناخبين المهتمين بالأمن الاقتصادي.
"إن جاذبية ترامب تكمن في قدرته على ربط هذه الأفكار الاقتصادية بإحساس بالفخر الوطني، وهو ما يتردد صداه لدى مجتمعات العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يشعرون بأنهم مهملون."
"أشارت استطلاعات الرأي ورسائل الحملة إلى أن مواقف ترامب المتشددة بشأن الهجرة وإنفاذ القانون لاقت صدى لدى الناخبين المهتمين بأمن الحدود ومعدلات الجريمة في المناطق الحضرية. وربما لم تكن محاولات حملة هاريس للنأي بنفسها عن السياسات التقدمية بشأن هذه القضايا كافية للتأثير على الناخبين".
وبحسب الخبراء السياسيين، واجهت حملة كامالا هاريس أيضاً تحديات مميزة، وخاصة بسبب إعلانها المتأخر كمرشحة ديمقراطية.
"ويبدو أن الرسالة الاقتصادية الشعبوية التي يوجهها ترامب، والتي تركز على خلق فرص العمل والتجارة وتشكك في العولمة، قد حافظت على جاذبيتها في الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل بنسلفانيا وميشيغان."
وفي الوقت نفسه، ألقى ألكسندر الضوء على نهج دونالد ترامب تجاه السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وأضاف أن رجل الأعمال البالغ من العمر 78 عاماً والذي تحول إلى مجال السياسة أكد باستمرار على بناء التحالفات التبادلية والاستقرار الإقليمي من خلال استراتيجية الردع.
"لقد حاول ترامب تقليص الوجود العسكري الأميركي حيثما كان ذلك ممكناً. وخلال فترة ولايته السابقة، أعطى ترامب الأولوية لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ساعياً إلى موازنة النفوذ الإيراني في المنطقة من خلال فرض العقوبات والضغوط الدبلوماسية والصفقات حول الأسلحة".
وأضاف ألكسندر: "من المتوقع أن يعيد ترامب فرض حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران، بما في ذلك فرض العقوبات بشكل صارم. ويبدو أن الدافع الشامل لترامب هو "أن يبدو قوياً، لكن لا يفعل الكثير" في المنطقة".
الاستثمار في الدفاع والطاقة والتكنولوجيا في الإمارات
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن أهداف السياسة الخارجية لترامب، والتي تركز على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الحلفاء الرئيسيين، يمكن أن تعزز الاستثمار الأمريكي المتزايد في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في قطاعات مثل "الدفاع والطاقة والتكنولوجيا".
وأوضح أن أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية تشمل أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المستدامة وحلول الدفاع المتطورة، مما يشير إلى أن العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة تتوافق بشكل جيد مع طموحاتها.
"إن التزام الإمارات العربية المتحدة بالابتكار والأمن يتوافق مع النهج البراجماتي الذي يتبناه ترامب، والذي يثمن الشراكات مع الدول الراغبة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية. وقد تجد الإدارة التي تركز على الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية أرضية مشتركة مع مبادرات الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، في حين من شأن التعاون الدفاعي والتكنولوجي أن يعزز قدرات الإمارات العربية المتحدة ويدفع المزيد من التنوع الاقتصادي".
رئيس المعاملات التبادلية
وأكد محللون سياسيون بارزون آخرون في البلاد أن فوز ترامب في حين أنه سيفيد الولايات المتحدة، إلا أنه قد يؤدي إلى بعض الفوضى في بقية العالم.
يقول مدير الأبحاث والتحليل في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، الدكتور "ن. جاناردان"، "لقد كان دائماً مسبباً للفوضى نوعاً ما. لذا، فمن المفترض أن تكون معظم سياساته حاسمة، وربما هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الناس ينتخبونه. إنهم ينظرون إليه كزعيم حاسم".
"أعتقد أن العديد من القضايا التي طرحها من حيث نهجه، سواء كانت حرب روسيا وأوكرانيا، أو حرب غزة في الشرق الأوسط، أو سياسته المستقبلية تجاه إيران، سيكون لها بالتأكيد تأثير على المنطقة".
"لذلك، فإن كل هذه القضايا سوف يكون لها تأثير كبير. ونحن جميعاً ندرك أنه رئيس يمثُل أكثر إلى المعاملات التبادلية. وسوف تشعر المنطقة بالارتياح في التعامل معه، وسوف يرون أنه سوف ينفذ ما يقوله بالفعل".