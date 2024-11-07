فوز ترامب يثير التكهنات بتغييرات في السياسة الإقليمية

وبحسب المحللين السياسيين في الإمارات، فإن "خطابه وموقفه السياسي وأسلوبه الشخصي مكنه من كسب ولاء الناخبين الذين رأوا أنه يتناول ويلبي تطلعاتهم". وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء، قال "د. كريستيان ألكسندر"، الزميل الأول في مركز ربدان للأمن والدفاع في أبوظبي، "إن سلوك ترامب المسرحي - جرأته وأسلوبه المواجه وتحديه للمعايير السياسية - يمنحه مصداقية يعجب بها العديد من مؤيديه، وينظرون إليه على أنه تناقض صارخ مع السياسة النموذجية في واشنطن".