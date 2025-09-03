فوز بمليون دولار لمجموعتين من الهنود المقيمين في دبي

فازت مجموعتان من الزملاء الهنود بمبلغ مليون دولار أمريكي في أحدث سحب على جائزة مليونير الألفية وجائزة أفضل مفاجأة في سوق دبي الحرة يوم الأربعاء.
المجموعة الأولى - بقيادة إيتيانيكال بايليبابو، وهو هندي يبلغ من العمر 56 عامًا ومقيم في دبي - وتتألف المجموعة من 10 أصدقاء يشاركون في السحب منذ أربع سنوات. تبادلوا الأسماء على التذاكر في كل سلسلة، وقد حالفهم الحظ عندما اشترى بايليبابو التذكرة رقم 3068 عبر الإنترنت في 18 أغسطس.
ستتقاسم المجموعة الجائزة بقيمة مليون دولار أمريكي (3.67 مليون درهم إماراتي). وقال بايلي بابو، وهو من ولاية كيرالا وأب لطفلين، إنه "سيعود على الأرجح إلى كيرالا ويؤسس مشروعًا تجاريًا صغيرًا" بعد فوزه بالجائزة.
ومن بين المحظوظين الآخرين المقيمين في الإمارات الذين سيتقاسمون جائزة قدرها مليون دولار مع مواطنيهم الثلاثة، جوبي ديفاراجان، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 46 عاماً ومقره الشارقة، والذي فاز في السلسلة 514 بتذكرة رقم 1978، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 14 أغسطس.
ديفاراجان، أب لطفلين من تشيناي، ويعمل مديرًا في مستشفى. عندما سُئل عن خططه للمال، قال: "سأدخره بالتأكيد لتعليم أطفالي. قد أشتري منزلًا وأبدأ مشروعًا صغيرًا".
بايلي بابو وديفاراجان هما المواطنان الهنديان رقم 257 و258 على التوالي، اللذان فازا بمليون دولار في حملة "مليونير الألفية" منذ انطلاقها في عام 1999. ووفقًا لسوق دبي المالي، فإن الهنود هم أكبر المشترين لتذاكر اليانصيب.