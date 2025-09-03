فوز بمليون دولار لمجموعتين من الهنود المقيمين في دبي

المجموعة الأولى - بقيادة إيتيانيكال بايليبابو، وهو هندي يبلغ من العمر 56 عامًا ومقيم في دبي - وتتألف المجموعة من 10 أصدقاء يشاركون في السحب منذ أربع سنوات. تبادلوا الأسماء على التذاكر في كل سلسلة، وقد حالفهم الحظ عندما اشترى بايليبابو التذكرة رقم 3068 عبر الإنترنت في 18 أغسطس.