فوز الهولندي"كوربين"بمليون دولار يفتح آفاقاً جديدة بدبي

"كنت بالطبع متردداً في البداية بشأن ما إذا كان الفوز حقيقياً. كان الأمر خيالياً كانت هناك تلك اللحظة التي أردت فيها أن أصدق أنني فزت؛ لكنك كنت ترغب أيضاً في التحقق أولاً مما إذا كان ذلك صحيحاً. لذلك، نظرت إلى السحب المباشر - وهناك سمعت اسمي"، قال كوربين، الذي وصل لأول مرة إلى دبي في يوليو 2023، وكان مشاركاً منتظماً في السحب.