فوز الهولندي"كوربين"بمليون دولار يفتح آفاقاً جديدة بدبي
ما هي أفضل طريقة لبدء العام الجديد من الفوز بمليون دولار نقداً؟ قال "روبرت كوربين"، المغترب الهولندي البالغ من العمر 43 عاماً والفائز الأخير في سحب مليونير الألفية في سوق دبي الحرة (DDF) يوم الأربعاء لصحيفة خليج تايمز : "بدا الأمر خيالياً، لكنني لن أشتكي. إنه فوز يغير الحياة".
وقال كوربين، الذي يعيش في دبي ويعمل مديراً مالياً لشركة استثمارية مقرها في مركز دبي للسلع المتعددة، إنه أخذ إجازة بعد الظهر لإحضار ابنته البالغة من العمر 15 عاماً عندما تلقى مكالمة من سوق دبي الحرة.
"كنت بالطبع متردداً في البداية بشأن ما إذا كان الفوز حقيقياً. كان الأمر خيالياً كانت هناك تلك اللحظة التي أردت فيها أن أصدق أنني فزت؛ لكنك كنت ترغب أيضاً في التحقق أولاً مما إذا كان ذلك صحيحاً. لذلك، نظرت إلى السحب المباشر - وهناك سمعت اسمي"، قال كوربين، الذي وصل لأول مرة إلى دبي في يوليو 2023، وكان مشاركاً منتظماً في السحب.
كوربين هو الهولندي الرابع الذي يفوز في مسابقة مليونير الألفية من سوق دبي الحرة منذ انطلاقتها في عام 1999. وأضاف مبلغاً إضافياً قدره مليون دولار نقداً أو 3.67 مليون درهم إماراتي إلى حسابه المصرفي بعد فوزه بتذكرة الفوز رقم 0309 - والتي اشتراها في 7 ديسمبر/كانون الأول خلال رحلة عمله العام الماضي - في السحب.
وقال كوربين، الذي يستأجر شقة في "ذا سبرينجز"، إنه سيستخدم جزءاً كبيراً من الجائزة كدفعة أولى لشراء منزل في دبي. وسيخصص جزءاً منها للاستثمار. كما سينفق جزءاً لشراء هدية خاصة لابنته، التي قال كوربين إنها "ستتطلع بالتأكيد إلى تدليل نفسها قليلاً".
قبل مجيئه إلى الإمارات العربية المتحدة، عمل كوربين في قبرص وأمريكا الجنوبية ثم عاد إلى هولندا وعمل هناك لمدة 10 سنوات قبل أن ينتقل إلى دبي، حيث تم تعيينه من قبل شركته.
وقال كوربين: "دبي مدينة الفرص العظيمة. هذا مكان رائع، ولا أملك سوى الثناء والاحترام للقادة الذين جعلوا من دبي مدينة آمنة ومنظمة بشكل جيد".
أما بالنسبة لأي نصيحة يقدمها لأي شخص يحلم أيضاً بالفوز بجائزة مالية كبيرة، قال كوربين كيرتي: "فقط جرب حظك".
وأضاف "تحمل المخاطر في الحياة لتفوز بشيء ما. قد يحالفك الحظ ولكنك لن تربح شيئاً إلا عندما تتحمل بعض المخاطر في الحياة".
الفائزون الآخرون
وفي الوقت نفسه، فاز "أرولراج تافاسيماني"، الذي يقيم في الهند، بمليون دولار في سحب السلسلة 486 يوم الأربعاء. وقال منظمو سوق دبي الحرة إن تافاسيماني لا يمكن الوصول إليه حالياً، لكنه بلا شك سيسعد بمعرفة ثروته الجديدة.
وفاز المغترب الكندي "دومينيك شافتاري" (34 عاماً) المقيم في دبي بسيارة (BMW X6) جديدة باللون الأسود الياقوتي المعدني، بينما فاز الألماني "مارتينبا واسيليفسكي" بسيارة مرسيدس بنز (G 500) برقم التذكرة 1060 التي اشتراها عبر الإنترنت في 20 ديسمبر.
وفازت المغتربة الفلبينية "أيلين دوروثي أومالي"، 43 عاماً، التي اشترت تذكرة لأول مرة، بسيارة سيدان (BMW X6 M)، وفاز "أبهيلاش باشامبولي بالاكريشنان"، 45 عاماً، من الهند، بدراجة نارية (Aprilia Tuono V4 1100). كما فاز "أندريه كداشوف"، وهو روسي مقيم في إستونيا، بالدراجة النارية الهندية 101 سكاوت.